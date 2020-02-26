【財政預算案2020】預留逾4億元推電動小巴及渡輪　消息：最快2022至23年出台

▲ 政府預留逾4億元推電動小巴及渡輪，最快2022至23年出台。（經濟日報資料圖片）

新一份《財政預算案》公布，正研究適合本港使用的電動公共小巴，以及相關充電設施的基本技術要求和規格，並會制訂有關指引，政府將撥款8,000萬元推行試驗計劃，讓綠色專線小巴率先採用；當局亦預留3.5億元，在維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃。

政府消息人士表示，首架電動小巴最快2022至2023年推出，而綠色專線小巴多有「站頭」，方便及較容易加裝一些充電設施，因此會率先採用，但因引入每部電動小巴的成本會比傳統柴油小巴多5成，料8,000萬元撥款可供40架小巴應用。

消息人士說，電動渡輪同樣最快2022至23年推出，試行2年，初步傾向首數月不會載人行走，其後安排於非繁忙時間接載乘客，繼而進一步擴展載客安排。消息人士續稱，購買每艘電動渡輪成本約數千萬元，視乎船身大小﹑坐位數目等，當局曾與本港4家渡輪營辦商討論，他們均對電動渡輪有興趣，營辦商現階段正就電動渡輪設計草圖。

▲ 政府亦預留3.5億元，在維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃。（經濟日報資料圖片）

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此外，政府正籌備於今年下半年推出新計劃，分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車，並預留71億元提供特惠資助予受影響車主。消息人士指，現時本港的歐盟四期柴油商業車，以貨車為主，計劃會視乎車輛的大小﹑重量﹑設備等，為受影響車主提供資助金額，「最低都有8萬﹑10萬元，最多可逾30萬元。」

記者：陳曉瑩