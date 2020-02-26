【派錢1萬】政府向18歲或以上永久居民派錢$10,000　7大Q&A睇清派錢細節

▲ 財政預算公布向18歲或以上永久居民派錢1萬元，7大Q&A睇清派錢細節。

財政預算案2020年今日（26日）發表，財政司司長陳茂波表示，政府將向18歲或以上香港永久性居民派發現金10,000元，可惠及約700萬人，涉款約711億元。TOPick綜合預算案及政府消息人士，講解7大Q&A解答派錢細節。

Q1.申請資格？

必須為香港永久性居民，且於2021年3月31日或以前年滿18歲。故凡符合此條件者，均可受惠該項措施。

Q2：派錢方式？

政府消息人士指，會以網上或實體表格接受申請，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口、否則可領取支票。

Q3：登記方法？

政府消息人士指，登記會以便捷為原則，只需填寫簡單個人資料。

Q4：分批登記？

政府消息人士指，亦傾向分批接受登記，會以長者優先。

Q5：最快何時接受申請?

據了解，預期措施籌備時間約需6個月，最快於今年8月開始接受申請。

Q6.申請截止日期？

預計2021年年尾截止申請。

Q7：預計最快幾時發放？

財政司司長陳茂波下午於記者會簡介預算案內容及回應提問時表示，預料預算案可於5月底於立法會獲通過，隨後於7月初左右接受申請，目標今年暑假市民可陸續收到款項。

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責任編輯：王俊賢