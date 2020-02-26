【生吞牛肝】韓國YouTuber生食牛肝脾臟大讚好味　醫生：內臟有寄生蟲不能生食【有片】

▲ 韓國YouTuber Sean Kim去年一條食生內臟的影片，近日在Facebook上再次流傳。

各國的飲食文化大不同，總有些飲食文化令人不能接受。中國人喜歡吃野味、狗肉，韓國人亦不遑多讓，有著獨特的「生食文化」，將活章魚、生牛肉、生肝等通通放入口！

生吃血淋淋內臟

韓國非常流行「吃放」，不少YouTuber會將自已進食的模樣拍下，亦有人為了突圍而出，專挑奇怪的食物進行吃放。韓國YouTuber Sean Kim去年一條食生內臟的影片，近日在Facebook上再次流傳。

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▲ 他形容生肝有腥味，但仍然很美味。（圖片來源：숀킴sean kim YouTube）

影片中，Sean Kim進食生牛肝及脾臟。生牛肝的大小猶如手掌一樣，可見Sean Kim將生牛肝拿起沾醫，就直接放入口中，白色手套上有著生牛肝的血跡。他表示生牛肝即使有一點腥味，但仍然很香，建議吃之前要先去除筋膜，否則會很難咬開。

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▲ Sean Kim將整塊肝臟拿起進食。（圖片來源：숀킴sean kim YouTube）

直接往屠宰場取脾臟

脾臟要到精肉店預訂，一般店裡不會直接售賣，Sean Kim就是預訂後直接往屠宰場取貨。他提醒必須吃當天新鮮宰的脾臟，否則放了幾天會很腥。他所買的脾臟已處理好，本來覆蓋在上面的白色膜已被清除，可以直接進食，更大讚非常有嚼勁。

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▲ 吃完內臟後，雙手佈滿血跡。（圖片來源：숀킴sean kim YouTube）

不少網民留言認為生肝應該非常腥，而且木板上都是血跡，非常嘔心，亦擔心他吃完之後會直接被送到急症室。

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腸胃肝臟科專科醫生：牛肝不能生食

TOPick請教腸胃肝臟科專科醫生吳昊，他表示牛肝、脾臟等內臟不能生食，基本上所有內臟都會有寄生蟲，如果生食豬內臟更有機會傳染肝炎病毒。

上面有名為肝吸蟲的寄生蟲，進入人體會生長在肝臟裡。一般有寄生蟲都不會立即有症狀，有機會人會慢慢消瘦、肚痛，最機會導致肝功能不好。

他建議，烹煮時應用「煲」的方法令內臟徹底煮熟，像是平日所見煮牛雜一樣。如果要以煎或燒的方法，就需要將內臟剪成簿片，確保有均勻受熱。

完整吃放：

責任編輯：徐穎彤