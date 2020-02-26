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【財政預算案2020】額外撥7億元推廣香港　旅發局投3億辦旅遊盛事

社會 14:34 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

旅發局獲政府額外撥款超過7億元，在疫情過後，加強對外推廣，重振旅遊業。（經濟日報資料圖片）

新一份《財政預算案》公布，向旅遊發展局額外撥款超過7億元，在疫情過後，加強對外推廣，重振旅遊業。旅發局感謝政府增撥資源，將從4方面重振本港旅遊業，局方正擬訂有關計劃，詳情容後公布。

政府消息人士表示，社會事件及新冠肺炎疫情對本港旅遊業造成雙重打擊，2月入境人次按年下跌 9成，而疫情亦影響了日﹑韓等亞洲國家的旅遊市場，各地區在疫情後都會爭取失去了的旅客，因此有需要在競爭劇烈下，突出香港作為旅遊城市的多元形象。

消息人士說，額外撥款中有逾2億元，會用作推廣香港旅遊品牌，例如與國際電子及網媒合作，加強香港吸引力；有接近3億元會舉辦旅遊盛事，包括香港國際7人欖球賽、Formula E等；1億多元用於推廣郵輪及會展一程多站旅遊，以增加國際會議來港；另有逾1億元會支援旅遊業界進行海外宣傳，其中一個可行方法為財政或現金支援。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

旅發局指，將從4方面重振本港旅遊業，希望為本港旅遊業長遠的穩定發展奠下根基。（旅發局圖片）

旅發局主席彭耀佳回應說，去年的社會事件已重創旅遊業，突如其來的新冠肺炎疫情更令本港旅業雪上加霜，鄰近地區的旅遊業亦受影響，故當疫情減退後，亞洲旅遊巿場競爭將加劇，旅發局需要有更多資源支援業界，及在全球各地進行大型旅遊推廣，恢復旅客的訪港意欲，重建香港旅遊形象。

彭耀佳指，彭博士續稱，因應旅遊業界受到相當大的影響，故計劃從增撥資源中，調撥最大份額，即近3億元，用於支援業界，協助業界盡快恢復客源，另外，亦會利用額外資源加強盛事推廣及推出全新旅遊品牌，重建香港旅遊形象，希望為本港旅遊業長遠的穩定發展奠下根基。

記者：陳曉瑩

 

彭耀佳 財政預算案 旅發局 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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