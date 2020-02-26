【新冠肺炎】法庭停擺月入10萬暴跌至1萬　大律師指財爺派1萬無助生計

▲ 法庭因應疫情停擺近1個月，有部份法律業界人士生計大受影響。(經濟日報資料圖片)

本港法庭因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情而停擺近1個月，有部份法律業界人士生計大受影響，有大律師坦言受疫情影響，每月收入由10萬元暴跌至1萬元，僅足以交租，不諱言是「坐食山崩」，即使財爺剛宣佈派1萬元，亦無助生計。

受疫情影響，本港法庭暫停正常運作已近1個月，期間所有聆訊押後，法庭僅處理緊急事宜，依賴上庭打官司為主要收入來源的刑事案大律師，其生計就必然受影響。有執業數年、只做刑事案件的大律師透露，出庭費用佔其總收入約80%，而疫情出現前，他每月收入可達8至10萬元，但近1個月由於法庭停擺，以致其收入暴跌至1萬元，僅足以繳交律師樓租金，他不諱言形容自己是「坐食山崩」。

該名大律師解釋，以往除了接私人案件外，亦會透過政府的當值律師服務等受聘，但由於現時案件數量大減，大律師供過於求，因此連這筆收入亦暫時歸零。大律師又預計受疫情影響而經濟轉差，即使法庭恢復正常運作，很多人或不願意花錢聘請律師。

該名大律師又坦言，面對生計問題未有對策，因為根據大律師守則，他們必須有辦公室作執業之用，因此不可能將辦公室退租，他表示若情況惡化，只好考慮應徵政府職位。



對於財政司司長陳茂波今日宣佈向所有18歲以上香港市民派發1萬元，大律師坦言「有錢收梗係好」，但認為任何一個大律師均不會因1萬元而解決到目前的困境。大律師又指，即使早前因為社會運動而導致法律業界生意減少，他亦不認為收入受影響，反而是今次政治應對疫情的措施不力，迫使法庭需停擺，才使他感受到財政壓力。

另外，有熟悉業界行情的大律師則預計，若法庭停擺再延長約1個月，「手停口停」的大律師或需借貸度日，而律師樓亦可能需要要求員工放無薪假，尤其是律師樓的秘書及信差，相信是首當其衝。

記者：楊詠渝