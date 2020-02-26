【痛在母心】幼女發低燒抽搐患上罕見腦炎　港媽ICU外苦候女兒甦醒：想病的是自己

▲ 妹妹Kibby的病情一度讓醫生束手無策，讓媽媽Kerry心痛非常。

女兒突然間發燒，竟是患上罕見腦炎，對於港媽Kerry來說更是驚心動魄。今年農曆新年，Kerry年約2歲半的幼女Kibby發低燒，但很快退燒，她最初只是以為是開始長高的跡象。然而，隨着女兒再發起低燒，且昏睡不起，需要入住深切治療部接受觀察，甚至連醫生一度對病情束手無策，Kerry瀕臨崩潰忍不住追問醫生「妹妹是否會死」，後來證實女兒是患上「抗NMDA受體腦炎」。

▲ Kibby與家姐Kirby的感情一直十分深厚。（受訪者提供）

妹妹被推入ICU一刻 害怕再見不到她

Kerry憶述，妹妹自大年初一起開始發低燒，溫度徘徊在37.8至38.8度之間，亦無鼻水、咳嗽、屙嘔等病徵，加上其後曾經退燒，讓她一度以為妹妹只是開始長高。然而，妹妹後來再現低燒，精神愈來愈差，家庭醫生檢測又排除了流感的可能性，再經過36小時的抗生素療程後，病情仍未有所紓緩，只好把妹妹送院檢查。

在入院初期，妹妹昏睡的時間愈來愈長，後來甚至需要插胃喉，醫生一度對病情毫無頭緒，直到妹妹某夜凌晨出現全身抽筋的情況，醫生開始估計病情的根源可能源自腦部，於是為妹妹抽脊髓液及進行其他腦掃瞄檢查，同時將妹妹轉入深切治療部接受觀察。Kerry心有餘悸地表示：

當時我的情緒面臨崩潰，崩潰是因為醫生的苦無對策、藥石無靈......記得妹妹最初被推入ICU時，當時護士要求我離開，但我只是哭着對她說，『我可不可以在外面等』因為我不懂得回家後怎樣跟家姐（大女兒）訴說妹妹的情況，那時候我甚至有再也不能見回妹妹的感覺，妹妹好像將要離我而去...真想病的是我自己...

▲ 病情好轉後的妹妹恢復精神，精靈非常，終讓媽媽鬆一口氣。（受訪者提供）

療程終見效 妹妹日吃五餐

後經數名醫生的聯合會診，初步相信妹妹患上了「抗NMDA受體腦炎」 ，由於妹妹身體內的免疫力太亢奮，誤以為腦部組織是病毒而作出攻擊，繼而令妹妹的左右後腦均已經出現病變。

當時，由於檢查NMDA抗體報告至少要等待一星期，醫生當時因不想再拖延病情，建議先使用高劑量類固醇及丙種免疫球蛋白作治療。當時Kerry曾經追問醫生「妹妹會不會死」，醫生僅表示不排除任何可能性。醫生的回應讓Kerry毫不猶豫地簽署所有同意書，

我覺得醫生認為可以用甚麼方法就用吧，有甚麼後遺症我都已經不去想，只是想妹妹可以醒來，不要繼續再昏睡下去。

幸經過一星期的努力，妹妹的病情開始見好轉，在醫院康復期間甚至可以一天吃足五餐，出院的體重甚至比入院時還要增加了，直至日前妹妹終於順利出院，姐妹兩人久未相見，重逢後形影不離。雖然妹妹往後仍需要持續覆診，但目睹妹妹重展笑容，Kerry感慨地指：

妹妹這個笑容還讓我感動過出世時見到她的第一面。

易被誤認為精神疾病

據資料顯示，「抗NMDA受體腦炎」是一種急性自體免疫介質攻擊NMDA受體的神經疾病。而本港腦神經科專科醫生黃震遐接受TOPick查詢時則表示，同類的腦炎其實不算非常罕見，因為在腦炎中的致病原因幾乎有一半均與免疫系統有關，但由於「抗NMDA受體腦炎」最初的病徵容易被忽略，故有相對罕見的感覺。

黃震遐醫生指，「抗NMDA受體腦炎」的病徵包括因腦癎而出現的抽筋、患者在精神上會經常情緒不穩、發脾氣及肢體上會出現不正常的動作，所以有時患者的家人會誤把患者帶去精神科作治療。

至於「抗NMDA受體腦炎」的對象主要以年輕女士為主，年齡從幾個月大的女嬰到20多歲的女生亦有可能發病，患者即使在治癒好亦需作長期覆診，防止腦部病變、造成腦部受損的情況出現。

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記者:吳梓楓