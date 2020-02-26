女文員及男生涉管有鐳射筆　半年後被控准保釋4月再訊

▲ 兩案於東區裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

反修例風波未止，警方事隔半年後再起訴兩名男女管有鐳射筆，控以管有攻擊性武器罪。兩案今（26日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。兩案押後至4月8日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，兩名被告獲准以500及3,000元保釋候訊。

首案女被告王海嵐（24歲；文員），次案男被告何啟誠（22歲；學生），各被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指，首案被告於2019年8月30日，在葵涌新葵芳花園外管有攻擊性武器，即1支鐳射筆；次案被告則被控於2019年8月29日，在沙田蘇浙公學外近燈柱CE1921外管有1支鐳射筆。

兩案今提堂，辯方申請案件押後，以索取控方文件及向被告提供法律意見。兩名被告暫毋答辯。裁判官押後兩宗案件至4月8日，於西九龍裁判法院及沙田裁判法院再訊，兩名被告分別准以現金500及3,000元保釋。

另外，35歲埃及籍被告Soliman Ahmed Fawzi Elsayed早前被控1項有意圖而傷人罪及還押，控罪指他於2019年10月6日連同其他人士，在旺角亞皆老街近西洋菜南街非法及惡意傷害男子 X。被告今天作出保釋覆核，惟裁判官再次拒絕被告保釋申請，被告續須還押。

記者：王仁昌