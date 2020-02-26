【財政預算案2020】政府派錢一萬元　陳茂波：目標暑假期間陸續發放

▲ 財政司司長陳茂波（左二）表示，目標是於暑假期間為合資格人士發放1萬元現金。（林宇翔攝)

新一份《財政預算案》今日（26日）公布，財政司司長陳茂波表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，目的為刺激市民消費、振興經濟，目標於暑假期間陸續發放。

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陳茂波指，本港今年的赤字較高，經濟環境差，加上去年的中美貿易政策、社會事件，至現時的新冠肺炎，香港經濟進入嚴冬， 需要盡快推出措施穩定經濟。 至於今早宣布政府決定將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，他稱，目標是於暑假期間陸續發放。

他表示，希望通過現金發放計劃，在疫情後，市民能共同支持經濟，刺激市民消費、振興經濟，因此要盡快將現金發到市民手上，「愈簡單、愈快捷的手續較好」。

至於未來政府的方向，他指，增加收入的方法為推動經濟多元發展；減低開支增長，控制資源減省不必要開支。

他補充，今年一月初已收到坊間不同人士建議向市民發放現金，包括5,000元、8,000元及1萬元，但政府在衝量時了解到經濟環境太差，如果每人發放現金，本年度會有過千億的赤字，如派發放現金，可能會令縮減一次性的紓困措施。

陳茂波強調，派錢是因目前正經歷一個非常例外及特別的情況。由於去年年中至今，香港的經濟狀況很差，去年第三季經濟增長是-2.9%，第四季則為-2.8%，因此預計今年第一季增長亦會很差，疫情過後須迅速恢復經濟，希望屆時可以幫助企業回復正軌，穩住就業情況。

他又指，目前正值疫情期間，不少市民到處張羅抗疫物品，甚至有不少人的工作收入減少，因此決定於向合資格人士發放一萬元現金；並盡量保持一次性措施，包括稅項、差餉等，希望在這個困難的時候要「留返多啲錢在大家個袋」，疫情過後鼓勵市民外出消費。

陳茂波又指，除了現金津貼外，亦為中小企提供百分百貸款計劃，目的是希望幫助他們「捱住、頂住」，當經濟向上反彈時可以更快回復過來，對勞工就業市場起重要作用，要達到以上的目的，力度需要很大，所以決定1萬元這個水平。

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責任編輯：郭詩詩、郭家穎