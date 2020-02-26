涉藏物品作非法用途　兩漢獲撤控無罪獲釋

▲ 曾朗軒（右）今獲控方撤銷管有物品作非法用途的控罪，當庭釋放。(林欣樂攝)

元旦日有人於銅鑼灣至中環一帶參與遊行，19歲建築工人被控管有空玻璃樽及火機等作非法用途。另1名27歲無業男子則於去年12月「國際人權日遊行」當天被捕，涉於銅鑼灣管有防毒面具、鉗及扳手。兩案今（26日）於東區裁判法院再訊，兩人均獲撤控，當庭無罪釋放，建築工人獲批訟費1.88萬。

被告曾朗軒（19歲；建築工人），被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。控罪指他於2020年1月1日在灣仔軍器廠街天橋上（近皇后大道東）管有1個空玻璃樽、1包454克砂糖、兩支火機、1個3M防毒面罩、1卷保鮮紙、兩對手套、7個黑色口罩、兩個護目鏡、1個黑色背包、1件藍色風褸和1個黑色頭套，意圖將其作非法用途使用。

控方今指，控方暫未能達至毫無合理疑點的舉證，故撤回對曾朗軒的指控。辯方有訟費申請，控方反對指被告於元旦當天銅鑼灣至中環有人正進行合法遊行，被告「唔係街坊路過」，面戴潛水鏡及防毒面罩，其背包內藏有玻璃瓶等，當時又「唔係喺酒吧門口」，亦攜有兩對手套，反問「參與合法集會點會有手套呢？」控方又指砂糖及火機與製作汽油彈有關，綜合被告的裝扮、證物、身處位置等均有可疑。

裁判官香淑嫻問及，案發背景是否只是遊行。控方透露，遊行於下午5時停止，被告於2時已經被捕。裁判官再問，「當時未有騷亂發生？」控方承認，但強調「之後有」。

辯方則指，被告攜有的只是普通物品，警方亦未有證據指他當時有意圖或準備使用物品，之前指控他行為可疑，亦只因他看見警員後轉身離開，截查時亦表現合作。裁判官終批准辯方獲得訟費1.88萬元。

另外，去年12月8日民陣發起「國際人權日遊行」，27歲無業漢被控在銅鑼灣管有防毒面具鉗及扳手等，今亦獲撤回管有適合作非法用途的工具罪。被告一方未有訟費申請，獲無罪釋放後在庭外指，警方「唔夠料」仍起訴，並要求他保釋期間遵守宵禁等條件，意圖以法律程序打壓市民參與合法遊行。

報稱無業的被告林江帆（27歲），本被控於2019年12月8日在銅鑼灣怡和街22號管有一個內有防毒面具、鉗及扳手等物品的背囊。

記者：林欣樂