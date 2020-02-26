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涉中大及港鐵站非禮偷盜　29歲地盤工還押候認人手續

社會 15:21 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

地盤工涉自去年9月至本月，於中大校園附近及多個港鐵站月台上機非禮女生及偷去錢包。(經濟日報資料圖片)

29歲地盤工人涉自去年9月至本月，於中大校園附近及多個港鐵站月台上，疑多次向年輕女士訛稱背部有昆蟲，趁機非禮及偷去錢包，被控5項猥褻侵犯罪及3項盜竊罪。案件今（26日）於東區裁判法院提堂，並押後至4月以安排認人手續，被告暫毋須答辯，還押候訊。

被告張偉雄（29歲），報稱地盤工人，被控5項猥褻侵犯罪及3項盜竊罪。控罪指，被告分別於2019年9月24日在中文大學康本國際學術園外、10月7日在港鐵大學站C出口外、12月26日在港鐵旺角站4號月台、2020年2月4日在港鐵恒安站C出口、以及2月18日在港鐵大學站2號月台，分別猥褻侵犯5名女子及偷去其中3名女子的銀包，內有港幣、外幣、身份證、八達通卡及銀行卡等，總值逾9,700港元。

控方申請押後案件作進一步調查，包括為16名事主安排認人手續，以及翻查閉路電視等，被告暫毋須答辯。控方透露，涉案共18名事主，其中兩人已認出被告。

控方反對被告保釋，辯方申請保釋，又指被告承諾不到案發地點、不乘搭港鐵等，惟申請遭裁判官拒絕，案件押至4月22日於沙田裁判法院再訊。

記者：林欣樂

盜竊罪 港鐵 大學

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