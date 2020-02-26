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南亞裔的士盜竊黨東九龍肆虐　9名司機失約3.8萬元財物

社會 15:23 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

被捕巴基斯坦籍18歲青年，報稱學生。（曾秋文攝）

警方昨（25日）下午5時，在牛頭角拘捕一名巴基斯坦籍18歲男子，報稱學生，持有香港身份證，調查相信涉及至少9宗東九龍區內發生的士盜竊案，5宗是他單獨犯案，4宗則有同黨合作，他們登上的士後以聲東擊西方式分散司機注意力，然後偷取財物，包括銀包、手袋及手機等，共損失約3.8萬元。

秀茂坪警區情報組偵緝督察楊希明（中）指，賊人以聲東擊西方式盜竊的士司機財物。（曾秋文攝）

秀茂坪警區情報組偵緝督察楊希明表示，最近一宗發生在周一（24日），一名74歲的士司機在牛頭角接載18歲疑犯上車後，坐在司機旁乘客位，要求司機透過其手提電話與朋友對話，其後疑犯又落車，司機未有為意，及後才發現自己有500元現金失去，於是報案。

楊希明指，東九龍區早前亦接獲至少8宗的士盜竊案，分別發生在觀塘、將軍澳及牛頭角區，司機亦被類似手法，例如假借問路或以外語與司機說話，其中有人坐在前座，在司機不留神時盜竊財物。她補充說，歹徒盜竊得手後，均未有向司機繳付車資。

被捕男子現以涉盜竊罪，被警方扣查。警方現仍追查其同黨下落，不排除稍後有更多人被捕。

警方呼籲如有其他的士司機有相似遭遇或情報，可致電3661 1628或3661 6250向秀茂坪警區刑事調查隊聯絡第5隊聯絡。 

盜竊罪 巴基斯坦 的士

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