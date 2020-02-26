【財政預算案2020】本港土地短缺窒礙經濟發展　陳茂波：明日大嶼為必要發展項目

▲ 陳茂波表示政府所能承擔明日大嶼的工程開支。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，當中針對明日大嶼的發展向來受各界爭議。而針對明日大嶼的撥款，陳茂波指撥款申請只佔預算案中的幾億元，當中包含財務及規劃。

發展局就「明日大嶼」的相關研究正爭取立法會撥款，以便進行工程、規劃和財務評估，陳茂波指政府會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西的研究，共涉及約440公頃土地，以發展工業及住宅等用途。

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面對香港土地供應緊拙的情況下， 令樓價高企，土地問題的短缺也窒礙本港經濟發展， 因此認為明日大嶼的發展為必須考慮事項，又指出如要扭轉現時局面，需為香港建立新的土地資源，也必須提供大規模的改變，指明日大嶼能夠增強新界西與香港的交通基建和樞紐。

陳茂波表示政府對工務工程的撥款和公帑運用一向有嚴格審核和監察機制，有信心能確保日後的工程開支為政府所能承擔。

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責任編輯：郭家穎