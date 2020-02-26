【新冠肺炎】政府公布首班武漢包機登記安排　孕婦嚴重病患者及DSE應屆考生優先

▲ 政府今日（26日）公布香港居民乘搭首批從湖北省返港的專機的登記安排。（資料圖片）

政制及內地事務局發言人今日（26日）公布香港居民乘搭首批從湖北省返港的專機的登記安排，首批專機主要協助現時滯留武漢市的香港居民返港，費用由特區政府支付，特區政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）會安排交通工具接載香港居民前往機場。

各身處武漢市而過去沒有聯絡入境事務處協助在外香港居民小組或駐武漢辦求助的香港居民，如希望返回香港，可於2月28日下午6時前，致電（852）1868熱線或通過小組電郵1868@immd.gov.hk登記。登記時請提供聯絡人的姓名、電話號碼及現時身處的地址，小組會進一步聯絡，以作跟進。

發言人強調，現身處武漢市而早前曾聯絡小組或駐武漢辦求助的香港居民，不需再次致電（852）1868熱線或通過電郵登記，小組人員正陸續以短訊通知這些香港居民，並會以電話主動聯絡及確認登記，包括協助為有意乘搭專機回港的香港居民填寫衞生署的健康評估表。

發言人又指，所有乘坐專機返回香港的人士必須為香港身份證持有人。為減低在旅途中互相感染的風險，如患有發燒、出現呼吸道病徵或其他傳染病徵狀的香港居民不適宜乘搭專機。每名乘客在登機前都會進行健康檢測，若出現發燒、健康表徵不正常、呼吸道病徵或其他傳染病徵狀，將不能乘坐專機。

現時身處湖北省內其他地區（即武漢市外）的香港居民，當中有個別情況比較緊急，例如孕婦、有嚴重病患急需返港接受手術或其他治療（如化療或電療）的人士，或需要返港參加文憑試的應屆中學畢業生，特區政府會與湖北省政府和相關部門商議，並就他們的身體狀況是否適宜出行徵詢醫療意見，目標是盡量安排有關港人乘坐首批專機返港。

至於身處湖北省內其他地區而並非有緊急需要的香港居民，政府會與湖北省政府商討逐步作出安排。發言人呼籲他們現階段不需致電（852）1868熱線或以電郵查詢，政府有新消息會盡快公布。

截至今日上午11時，特區政府共收到超過1,700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3,000多名分布在湖北省37個城市的香港居民，其中約有532名港人身處武漢市。

責任編輯：陳子謙