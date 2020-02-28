【新冠肺炎】終日擔心受感染頭痛失眠　臨床心理學家解構疫症引發情緒危機

▲ 臨床心理學家教紓緩抗疫緊張情緒。

焦慮的反應往往源於面對未知而產生的失控感，就像沒有明天的將來，叫人忐忑不安。面對疫情，我們會擔心自己或身邊人的健康，甚至擔憂香港醫療系統的能力及社區的安危 。

恰當的焦慮可令我們提高自我保護意識，如遠離人群及時常保持清潔衛生。然而，過分的焦慮可大大影響我們的日常生活，如：

思想上出現思緒混亂，無法集中精神等徵狀

生理上出現失眠、心跳急促、頭痛或腸胃不適

情緒上變得過度恐慌和担憂、易怒、緊張

有時更會驅使我們作出不合理的行為，我們或會花過多時間留意跟進疫情發展，花大量的精力搶購口罩、消毒用品和生活物資，甚至會變得恐慌性地避免接觸他人，不停地重複進行家居消毒等等。

遇到以下問題我可以怎麼辦？

每天收到太多資訊，令我感到十分混亂

了解疫症的相關知識及學習實施正確的防護措施可有效地增加我們對疫情的掌控感。不過，我們不應盡信來源不明的信息，有懷疑或担心時，切記應先嘗試作出查證。

我每天都感到十分緊張，經常頭痛，徹夜難眠

因疫情而產生一定程度的焦慮屬正常的心理反應。我們應識別並接納自己的負面情緒。我們可以學習一些簡單的運動或放鬆練習，幫助自己減輕壓力。

我沒有信心能戰勝疫情，每天都擔心自己將會成為下一個染病者

我們可多回憶自己過往處理危機的成功經驗，自我提醒自己是有能力的。此外，我們應多專注當下，把眼前可控的事情做好，盡量維持日常的生活作息，過好每一天。

我難以控制自己的焦慮，時常感到孤立無援

我們應該與身邊的人和親友保持聯繫，互相傾訴和支持。當情緒難以控制時，應向專業人士如社工或臨床心理學家求助。

最後大家可以記住談笑用兵的四字真言，以幫助自己面對今次的「疫」境：

談- 向家人及朋友傾訴自己的担心，保持連繫和互相支持。

笑- 保持正向心理，懷著感恩的心情，活好每一天。

用- 正確執行個人防護和家居衛生措施。

兵- 身體不適時要盡快求醫；無法處理自己的情緒時則可向專業人士求助。

若你在面對「疫」境時出現情緒困擾，歡迎使用本會『輔負得正』線上輔導服務，我們的專業社工很樂意協助你。所有求助者資料將會保密。

下載方法：

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責任編輯：楊宛茜