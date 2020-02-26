【新冠肺炎】首次有16歲青年確診從鑽石公主號返港　住大坑瑞士花園的外傭也感染

▲ 衞生防護中心公布最新新冠肺炎疫情，（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情嚴峻，本地社區感染個案增加，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港新增5宗個案，包括一宗疑似個案，涉及北角佛堂及鑽石公主號的感染群組，累計確診個案增加至90宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，一宗疑似個案的患者是一名49歲女子，她是一名家庭主婦，北角健威花園，曾經到北角佛堂做義工，每日6至8時在佛堂進行清潔，在2月22日最後的清潔日子，曾經到北角春秧街買菜。她在2月18日有咳、喉嚨痛，22日入住東區醫院，由於患者的肺部電腦掃描有異常情況，雖然屬於疑似個案，但也當確診個案處理，有關化驗仍然繼續進行中。

第87至88個案是一對姐弟，他們是第三批從鑽石公主號返港的港人。包括一名21歲女子，在2月12日在日本曾經發燒後沒有問題，樣本初步對病毒呈陽性，她的弟弟是16歲男子，也是第三批專機返港的鑽石公主號乘客，在船上已有流鼻水，之後情況沒有異常，返港後的化驗呈陽性，已轉入瑪麗醫院確診。

而第89宗是一名80歲男子，因為本身的疾病留在家中，是第74宗即76歲曾到北角佛堂女患者的丈夫，他們一起住在美輪大廈，即是北角佛堂的樓上，男患者在2月25日發燒及咳嗽，到東區醫院確診。

▲ 大坑的瑞士花園有兩宗確診個案。（車耀開攝）

而90宗個案是85宗的外傭，即是60歲馬會會員的外傭，都是住在大坑瑞士花園。外傭在2月20及24日曾求醫，因為曾經發燒，已在律敦治醫院確診，大部分時間留在家中。2月16日曾到灣仔購買日用品，但是短時間的外出時間，期間有佩戴口罩。

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張竹君指出已聯給202位北角福慧精舍的人士，其中30多人送往檢疫中心作醫學監察。

至於60歲住在大坑瑞士花園的患者曾經出席簽紙的儀式，張竹君指出初步調查顯示她曾經出席兩圍的婚宴，屬於私人的地方，涉及十多人，由於她曾經到過的地方很多，防護中心正了解她的親友有沒有與武漢肺炎個案有關，現時未確定其感染途徑。女患者也曾經到文武廟，張竹君指出如果到過文武廟的市民都是戴上口罩而沒有直接接觸，不稱得上為密切接觸者。

張竹君又指，現時有一宗是不確定的個案，涉及一名26歲男士，為第76宗個案57歲女子的兒子，其亦正作覆檢。他於母親一同住在紅灣半島，主要留家工作，沒有曾過北角佛堂，曾於一月底與家人到日本的大阪旅行。他於2月20日開始發燒，至2月22日到養和醫院求診，至24日因其母親已經確診而到律敦治醫院急症室。至晚上10時15分，衞生防護中心確認男子正式確診，為第91宗個案。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩