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【抗疫冷知識】毛巾長期不換易成病菌溫床　1年不更換金黃葡萄球菌含菌量驚人

健康 16:50 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

毛巾使用1年後，驗出的金黃葡萄球菌多達140萬cm2。

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，確診個案持續增加，不少市民也密密清潔家居，預防感染病毒。毛巾長期不換，也很容易成為細菌的溫床。內地媒體記者曾檢測使用0至12個月的毛巾，結果發現毛巾用得愈久愈骯髒，使用了12個月的毛巾更檢出金黃葡萄球菌！

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毛巾使用12個月　驗出金黃葡萄球菌

據《江蘇公共新聞》報道，記者準備了使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾，把樣本交給實驗室，主要檢測：總含菌量、大腸杆菌、金黃葡萄球菌及白色念珠菌。

檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌。毛巾使用愈久，含菌量愈多愈骯髒。

毛巾使用時間 總含菌量（cm2
新毛巾 80
1個月 1,600
3個月 10,000
6個月 30,000
12個月（臉巾） 1,400,000
12個月（浴巾） 520,000

【新冠肺炎】北角佛堂水龍頭及經書驗出病毒7人中招　德國研究：病毒死物最長存活9天

疾制中心：應每2、3個月更換一次

南京疾病預防控制中心微生物檢驗科副主任技師雍瑋表示，由於毛巾是個纖維的管狀結構，利於儲納水，這個濕的環境是利於細菌生長的。她建議毛巾應每2、3個月便更換一次，並不要與他人共用。每星期都應徹底清洗毛巾、暴曬，因為太陽的紫外線對殺菌很有效果。如果覺得不夠徹底，也可以將毛巾煮5至10分鐘，便有效殺滅毛巾上的致病菌。

至於日常使用毛巾時，因為水中游離的鈣離子、鎂離子會與肥皂結合，生成鈣鎂皂附在毛巾上，所以時間長了，毛巾也會變硬。但只要用稀釋的醋水浸泡毛巾，或用純鹼煮10分鐘，毛巾就可重新變得柔軟。

【武漢肺炎】新加坡國家環境局認證　18款有效對抗冠狀病毒消毒用品【內附名單】

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 食用安全 武漢肺炎 新冠肺炎 金黃葡萄球菌 冠狀病毒

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