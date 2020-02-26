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【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南　化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

健康 16:55 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

化學博士K Kwong分享消毒劑安全指南。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少民眾提高衞生防護意識，香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）在網上分享消毒劑安全指南，指出滴露必須稀釋至0.25%以下，且通常1：20稀釋；而氯漂白水則需1：99 稀釋，且稀釋後24小時内用完；至於酒精濃度需60%至90%不等。

化學博士K Kwong在其facebook專頁發帖，指出並非所有「有殺滅細菌病毒能力」的物質，皆可「安全」地使用，一切由濃度(或稀釋率)決定。

【齊心抗疫】一圖睇清消毒劑安全指南　化學博士K Kwong：滴露1：20稀釋後須立即使用

帖文稱， 滴露/chloroxylenol/PCMX 有極高毒性，必須稀釋至0.25%以下才可安全使用。由於一般產品為5%，故通常1：20稀釋，他提醒，稀釋後應立即使用，否則全產生沉澱，未能有效有殺滅細菌病毒。

K Kwong稱，氯漂白水為鹼性(高pH)、含有次氯酸鹽，1：99 稀釋後可有 500ppm，可有效殺滅細菌病毒，且非常便宜及安全。但需留意，稀釋後的漂白水要24小時内用完，亦要放於黑暗地方。

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至於酒精，K Kwong稱，酒精為「安全殺滅細菌病毒」的物質。但不可低於60%(不夠濃)，亦不可高於90% 。對於部分孢子細菌，酒精亦無效。

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此外，K Kwong還分享了氫氧化鈉/哥士的或濃酸(如氫氯酸)其本上可以殺滅所有細菌病毒，但K.Kwong指，不會視其為「安全殺滅細菌病毒」的物質，因兩者皆有高腐蝕性，對人、對金屬都並非安全。

責任編輯：羅嘉欣

環境衛生 健康問題 肺炎 新冠肺炎 化學

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