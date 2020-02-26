【大醬園大結局】監製終極劇透爆細么下場　楓少小滿締造非一般結局 

▲ 監製梁材遠劇透《大醬園》結局劇情。

TVB劇集《大醬園》將於本周五（2月28日）大結局，劇集《大醬園》收視愈戰愈高及口碑均不俗，而該劇將於本周五大結局，劇中楓少（何廣沛飾）和小滿（朱晨麗飾）本來相處甜蜜且成親，惟楓少突然遇上意外導致失憶，更認識了由傅嘉莉演的利家瑤，令他們陷入三角關係。

劇迷很關心楓少跟小滿會否大團圓結局外，也想知道《大醬園》大奸角細么（龔嘉欣飾)的下場。TOPick訪問《大醬園》監製梁材遠，由他親自劇透。

▲ 《大醬園》監製梁材遠。

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梁材遠監製表示，楓少的失憶症最終未能治好，但會跟小滿談「第二次戀愛」，最終二人再愛一次：

小滿幫楓少擋子彈，又幫他克服了恐懼症，喚起他對小滿的情感。 最關鍵的一幕是，楓少抱住女兒睡覺時，女兒很愛黏著爸爸，那份血脈相連及親切感覺，最終打動了楓少。

▲ 楓少最終未能完全喚回對小滿的記憶。

小滿楓少重振家業

另外，楓少最終知道利家瑤（傅嘉莉飾）的英國間諜身份，而利小姐亦選擇「放生」楓少，材叔說：「她坦白告訴楓少，二人根本沒發生過關係，更叫他返回老婆身邊。」

而小滿在楓少的幫忙下重振萬醬園，將醬油廠打點得有聲有色。

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▲ 龔嘉欣在《大醬園》演反派細么，演技獲肯定。

「細么」龔嘉欣突破演技

至於「奸到出汁」的細么（龔嘉欣飾）最終下場悲慘，材叔說：「在一次奪寶過程中，細么因貪心作崇，想要那珍貴的夜明珠，但期間發生大地震，小滿特意跑過來救她，而細么最終被倒塌下來的硬物壓死。」

龔嘉欣今次奸角演出獲劇迷讚賞，材叔亦大讚嘉欣今次有大突破，事前他亦要花費唇舌游說嘉欣嘗試演奸角：

她演慣正派加上又靚女，突然要演充滿心計的女人會感覺辛苦，所以要好好說服她。我跟她說不可能永遠演乖乖女，要讓觀眾見到奸險一面，才會夠爆夠出。

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記者：游艾維