  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (週四) 07:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】本港確診患者增至90宗1危殆4嚴重　24人已出院

社會 17:05 2020/02/26

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

醫管局表示，本港確診患者增至90宗1危殆4嚴重，另有18人已出院。(曾耀輝攝)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時醫院管理局共呈報57宗懷疑個案，截至今日中午有120名病人要留院接受隔離治療，而本港90宗確診個案中，2人死亡；24人出院；64人留院分別於10間公院留醫，當中第70宗96歲婆婆危殆，仍要插喉在深切治療部留醫；另有4人嚴重，及有59人情況穩定。

此外，直至今日中午12時，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是37%以及59%。

何婉霞又指，市民如有出現上呼吸道感染病徵，而曾於發病前14日，即1月25日至2月25日期間，曾到北角福慧精舍，為謹慎起見，將送有需要的病人入院作隔離治療，並替他們作快速測試。

另外，就著2019新型冠狀病毒的疫情，香港紅十字會輸血服務亦會實施新的措施，如果近期曾經到訪南韓的人士，需要於離開當地後，暫緩捐血28日。

至於醫護人員的住宿安排方面，她澄清指，醫護人員除了可選擇於醫院宿舍作休息外，亦可到已安排的酒店，或可選擇利用500元的住宿津貼到其他地方居住，其安排是為了讓同事可以有更彈性的選擇。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：陳子謙、郭詩詩

疫情 酒店 公立醫院 北角 武漢 南韓 冠狀病毒 紅十字會 新冠肺炎 肺炎

最高瀏覽

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
12:35 2020/02/26
【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000　解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
18:21 2020/02/26
【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫
【怪獸家長】日本30歲男仍與媽媽共浴　風俗場所員工：有母親「監場」至兒子完事
14:32 2020/02/26
【怪獸家長】日本30歲男仍與媽媽共浴　風俗場所員工：有母親「監場」至兒子完事