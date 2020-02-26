【新冠肺炎】本港確診患者增至90宗1危殆4嚴重　24人已出院

▲ 醫管局表示，本港確診患者增至90宗1危殆4嚴重，另有18人已出院。(曾耀輝攝)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時醫院管理局共呈報57宗懷疑個案，截至今日中午有120名病人要留院接受隔離治療，而本港90宗確診個案中，2人死亡；24人出院；64人留院分別於10間公院留醫，當中第70宗96歲婆婆危殆，仍要插喉在深切治療部留醫；另有4人嚴重，及有59人情況穩定。

此外，直至今日中午12時，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是37%以及59%。

何婉霞又指，市民如有出現上呼吸道感染病徵，而曾於發病前14日，即1月25日至2月25日期間，曾到北角福慧精舍，為謹慎起見，將送有需要的病人入院作隔離治療，並替他們作快速測試。

另外，就著2019新型冠狀病毒的疫情，香港紅十字會輸血服務亦會實施新的措施，如果近期曾經到訪南韓的人士，需要於離開當地後，暫緩捐血28日。

至於醫護人員的住宿安排方面，她澄清指，醫護人員除了可選擇於醫院宿舍作休息外，亦可到已安排的酒店，或可選擇利用500元的住宿津貼到其他地方居住，其安排是為了讓同事可以有更彈性的選擇。

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記者：陳子謙、郭詩詩