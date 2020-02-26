【新冠肺炎】佛堂水龍頭播毒8人中招　呼吸科醫生：洗手時先用番梘清潔水龍頭開關

▲ 佛堂水龍頭播毒9人中招，呼吸科醫生指，洗手時先用番梘清潔水龍頭開關。

新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情嚴峻，截至今日下午（26日），曾經到過北角福慧精舍佛堂的確診個案有8人，另外3名患者的密切接觸者也中招，令到「北角佛堂感染群組」增加至11人。衞生防護中心的化驗顯示，佛堂多個位置也驗出新型冠狀病毒，包括經書、跪墊以及洗手間的水龍頭。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，洗手間易藏細菌病毒，而北角佛堂的情況顯示不同的設施中亦有病毒蹤跡，提醒市民使用公共設施容易引起交叉感染。

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梁子超指出，洗手間水龍頭上面的潛在風險最令人擔心，因為防疫的方法之一為勤於清潔雙手，指出香港在沙士爆發之後，多個地方已經改用感染式水龍頭，為的就是避免發生交叉感染。

至於如何保持公共水龍頭的衞生措施，最好的方法是在洗手時，先用番梘清潔水龍頭開關，在清潔雙手後再關掉水龍頭時，就能避免感染到病毒，以防引致交叉感染。

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他又特別提醒手部的接觸能增加患病風險，建議盡量避免使用公共設施。使用公共設施，應使用消毒洗手液清潔雙手，切記在不潔的情況下接觸眼耳口鼻。

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新冠肺炎病毒能在環境中存活幾天

梁子超指今次的病毒能在環境中存活幾天，比流感病毒長幾倍。加上早期病徵不明顯，患者有機會在潛伏期間以不同方式傳播病毒，相信現時已確診的個案依然未能涵蓋所有感染者。他又提到社區上難以絕對斬斷傳染鏈，市民應盡量保持個人衛生，減低不必要聚集，控制到病毒源頭，避免互相感染。

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廁所藏病毒5大高危

提到洗手間內的病毒陷阱，梁醫生指出所有洗手間內的容易帶有呼吸道疾病病及腸胃病病毒，基於不少人也通常會在擦鼻涕或排便等，雙手不潔的情況下才使用公共洗手間；因此所有共用裝置均有機會染上病毒，繼而發生交叉感染情況，可以的話應避免直接用手直接接觸以下地方，

水龍頭

廁格門柄

沖廁掣

廁板

洗手液按壓位

接觸以上地方後亦應再次清潔雙手，也建議市民在外時可使用獨立包裝的紙巾。

記者：郭家穎