【法證先鋒IV】海俊傑事業由天上摔到地下　回望人生得失：學懂謙卑

▲ 海俊傑回歸TVB與李施嬅拍檔演《法證先鋒IV》。

47歲海俊傑在正在熱播的TVB劇《法證先鋒IV》飾演的聲紋專家施見賢，在昨晚（2月27日）正式出場，當中海俊傑演與李施嬅在《法證先鋒IV》內有錯綜複雜的感情線。

事隔多年再回TVB拍劇，海俊傑認為自己十分幸運，笑稱因為一回來便和李施嬅合作，在拍《法證先鋒IV》初期，自己有些緊張：「一開始我有些害羞，近幾年在內地工作，經常飾演黑幫大佬、賭王、殺手等，很久沒談情，我非常感謝施嬅在拍攝時常叫我放鬆。」

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▲ 海俊傑事隔二十多年再回TVB拍劇。（《法證先鋒IV》劇照）

海俊傑無意中入行

海俊傑與TVB闊別了18年，終於再返到自己熟悉的TVB拍劇，重回香港觀眾的面前。事實他的人生就像一個圓，一直兜兜轉轉。

在成長階段，海俊傑已有不少星探向他招手，在14、15歲時更已簽約百代唱片，可是後來舉家移民美國。

被星探發掘外，從小喜歡音樂的海俊傑，在新秀歌唱大賽前，已一直有參加其他歌唱比賽，當中包括華納的卡啦OK大賽，他接受TOPick專訪回憶稱：「當時得到第二名，當時更由黎姿頒獎給我，華納也有我和洽談簽約，我卻以回美國完成學業為由拒絕。」

直到參加第十三屆新秀歌唱大賽，在無心插柳的情況下走到幕前：「原本我只想嬴得獎金，然後回美國買車，繼續學業。」

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▲ 海俊傑年少時已不時有明探向他招手。（取自海俊傑IG）

一切來得太快，海俊傑只好「打蛇隨棍上」：「勝出當晚，華星唱片已給我卡片，安排朝早到電台節目《晨光第一線》，下午已在灌錄自己的歌曲《永遠的偶像》，根本沒時間想要不要回美國，當時想著：『竟然真的有工作，便繼續做吧！』」

誰知道，一做便是26年。

▲ 海俊傑天生一副靚聲。（網上圖片）

來回地獄又折返人間

頂著新秀冠軍入行，出道第一天便灌錄大碟，海俊傑的際遇的確比其他人幸運。不知天高地厚的小伙子一下子成為人人稱讚的傳奇，別人眼中的天之驕子卻未必是好事。

當時約22歲的海俊傑難免恃寵生嬌，甚至不聽公司電話，終日沉醉玩樂，結果失去很多機會：「一開始，公司只叫我停一停，但娛樂圈每日都有新星，憑甚麼要把資源再放回你身上？最後唱歌的事很自然不了了之。」

他不禁感慨說：「當失去一切時，一些所謂的朋友亦慢慢離我而去。」

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▲ 年少的挫折令海俊傑上了人生寶貴的一課。（陳知良 攝）

樂壇失意轉戰戲劇

樂壇上的失意，令海俊傑專注發展戲劇。

2012年，海俊傑接獲到北京拍電影的邀請，便隻身到北京定居，可惜等了1年，電影最終未能拍成：「還記得在2012年，一個走到北京等待電影拍攝，3月的北京依然漫天白雪，坐在露天的餐廳，點了一盤毛血旺，想著人生路不熟，身邊沒任何朋友，眼淚不禁流下。」

▲ 海俊傑永不言退。（陳知良 攝）

人生不免起跌

在演藝事對的低谷，海俊傑曾反思要不要轉行，亦因為一個原因令海俊傑打消退出念頭：「我在娛樂圈不會是最差吧？為甚麼別人可以時，我不行？憑這信念硬著頭皮捱下去看，哪處有工作機會，我便去嘗試。」

之後海俊傑不斷登台唱歌、接拍電視劇和網絡電影。後來，因為《流行經典50》掀起90年代歌手潮，海俊傑再次回到香港娛樂圈。

事業得失，令海俊傑上了人生寶貴一課：「人在高峰的時候，不會有人提醒你做事要懂得謙卑。」其實懂得反思及改正，已是得著。

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記者：鄭嘉瑤