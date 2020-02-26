美時裝公司創辦人　免費為參選女性提供服裝

▲ 為減輕女性參與競選的經濟負擔，美國有時裝公司決定將品牌旗下的服飾，免費租借給參選選舉活動的女性。

每逢出席公眾場合，女性都會十分注重個人衣著打扮。對於參與政治活動的女性而言，更要注重對外形象，購買合適的參選服裝，無疑成爲參選人的經濟負擔之一。

據外媒CNBC報道，為減輕女性參與競選的經濟負擔，MM LaFleur創辦人兼行政總裁Sarah LaFleur，決定將品牌旗下的服飾，免費租借給參選選舉活動的女性，不論是參選地方或眾議院選舉的女性。她希望，藉此減輕女性參選壓力，可以專注向公眾傳遞信息，不需再費心考慮衣著打扮。

據美國非盈利組織Catalyst數據顯示，美國眾議院女性的比例佔23.2%，參議院的女性就佔25%。Sarah LaFleur表示，公司曾經向超過1,000位女性客戶進行意見調查，調查反映，不少受訪者都希望公司多支持從政的女性。

報道指，紐約州民主黨議員Alexandria Ocasio-Cortez，最近在個人社交網站對Sarah LaFleur表示感謝，她更分享自己在參選議員時，購買服裝成爲巨大的財務負擔之一。事實上，相比起男性政治人物，女政客的衣著更受公眾及媒體關注。不少傳媒對於她們外表的關注程度，更甚於個人的政績及其政治立場。

Sarah LaFleur認爲，為女性免費提供參選服裝的舉動，未必能有效推動女性地位。不過，她希望貢獻自己一份力量，讓女性在參選時減輕煩惱及經濟負擔。

責任編輯：李寶如