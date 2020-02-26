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【口罩供應】GO WILD 9款消毒防疫產品開售　指定3間分店有售【內附地址】

精明消費 17:12 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

GO WILD將售賣一系列抗疫用品。（圖片來源：GO WILD）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，市面上防疫產品供不應求。GO WILD搜羅了一系列消毒、抗菌及阻擋飛沬用品，一系列抗疫用品包括「擋飛沫4大神器」及「抗疫5大法寶」，分別將於2月28及3月2日起於GO WILD公開發售。

【口罩防疫措施】口罩防疫貼士　3M™官方教正確清潔消毒全套「豬咀」【附詳細步驟】

抗疫系列：

1.　韓國PLIBE等離子空氣淨化器（嬰兒用等級）（3月2日發售） $699

Plasma等離子釋放專利技術，消除空氣中細菌、有害物質、異味、VOCs等，高達99.9%。（圖片來源：GO WILD）

2.　Dr.Clo 99.9%殺菌消毒棒 （GO WILD率先於3月2日香港發售） $139 

室內保護範圍15平方米，長達60日，於室外使用亦長達40日。（圖片來源：GO WILD）

3.　New Clean長效抗菌噴霧　320mL　（嬰兒適用）（GO WILD獨家）$259

4.　Samsonite抗菌口罩收納袋 （3月下旬發售）$159

採用抗菌布料，經ISO 20743:2013抗菌紡織品測試認證，可達至99.9%抗菌及抑壓細菌增生。（圖片來源：GO WILD）

5.　酒精搓手液 （3月2日發售）

  • 75%酒精搓手液50mL：$29
  • Travelsafe荷蘭酒精搓手液（62%酒精）$39／118mL；$29／29mL

而擋飛沫系列包括護目鏡、韓款防疫帽、防護帽及可換洗口罩，售價為$49至$129。

【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩　領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】

GO WILD專門店：時代廣場、太古城中心及又一城，詳細地址【按此

GO WILD官方網店【按此

查詢熱線：2310 6523

【2月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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