【口罩供應】GO WILD 9款消毒防疫產品開售　指定3間分店有售【內附地址】

▲ GO WILD將售賣一系列抗疫用品。（圖片來源：GO WILD）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，市面上防疫產品供不應求。GO WILD搜羅了一系列消毒、抗菌及阻擋飛沬用品，一系列抗疫用品包括「擋飛沫4大神器」及「抗疫5大法寶」，分別將於2月28及3月2日起於GO WILD公開發售。

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抗疫系列：

1. 韓國PLIBE等離子空氣淨化器（嬰兒用等級）（3月2日發售） $699

▲ Plasma等離子釋放專利技術，消除空氣中細菌、有害物質、異味、VOCs等，高達99.9%。（圖片來源：GO WILD）

2. Dr.Clo 99.9%殺菌消毒棒 （GO WILD率先於3月2日香港發售） $139

▲ 室內保護範圍15平方米，長達60日，於室外使用亦長達40日。（圖片來源：GO WILD）

3. New Clean長效抗菌噴霧 320mL （嬰兒適用）（GO WILD獨家）$259

4. Samsonite抗菌口罩收納袋 （3月下旬發售）$159

▲ 採用抗菌布料，經ISO 20743:2013抗菌紡織品測試認證，可達至99.9%抗菌及抑壓細菌增生。（圖片來源：GO WILD）

5. 酒精搓手液 （3月2日發售）

75%酒精搓手液50mL：$29

Travelsafe荷蘭酒精搓手液（62%酒精）$39／118mL；$29／29mL

而擋飛沫系列包括護目鏡、韓款防疫帽、防護帽及可換洗口罩，售價為$49至$129。

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查詢熱線：2310 6523

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責任編輯：王芷瑩