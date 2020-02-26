【口罩供應】GO WILD 9款消毒防疫產品開售 指定3間分店有售【內附地址】
精明消費 17:12 2020/02/26
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，市面上防疫產品供不應求。GO WILD搜羅了一系列消毒、抗菌及阻擋飛沬用品，一系列抗疫用品包括「擋飛沫4大神器」及「抗疫5大法寶」，分別將於2月28及3月2日起於GO WILD公開發售。
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抗疫系列：
1. 韓國PLIBE等離子空氣淨化器（嬰兒用等級）（3月2日發售） $699
2. Dr.Clo 99.9%殺菌消毒棒 （GO WILD率先於3月2日香港發售） $139
3. New Clean長效抗菌噴霧 320mL （嬰兒適用）（GO WILD獨家）$259
4. Samsonite抗菌口罩收納袋 （3月下旬發售）$159
5. 酒精搓手液 （3月2日發售）
- 75%酒精搓手液50mL：$29
- Travelsafe荷蘭酒精搓手液（62%酒精）$39／118mL；$29／29mL
而擋飛沫系列包括護目鏡、韓款防疫帽、防護帽及可換洗口罩，售價為$49至$129。
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GO WILD專門店：時代廣場、太古城中心及又一城，詳細地址【按此】
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查詢熱線：2310 6523
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責任編輯：王芷瑩