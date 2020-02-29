【好爸爸救女】2個月半大女兒突患肝衰竭入ICU　好爸爸為救愛女捐肝：一心只想拯救她

▲ 2歲半大的女兒突肝衰竭住人深切治療部，爸爸為了拯救愛女捐肝。

除夕日本應開開心心迎接新一年到來，但對於Queenie一家卻像經歷一生的漫長。Queenie與先生在去年10月喜迎家中的新成員，展開一家四口的幸福生活。然而，細女攸攸身體的皮膚慢慢變黃 ，由入院到報告出來只是短短的一個星期，醫生告知女兒患有肝衰竭 ，需要緊急進行肝臟移植手術，以幫助女兒續命。

細女攸攸在去年10月21日出生，直至2個月半大時 ，Queenie發現她的小便顏色較深，而在除夕日的普天歡騰的日子，她更發現女兒的大便轉淺色，隔天攸攸的膚色明顯比前一天更黃，大便更帶點白色，父母擔心馬上帶女兒到威爾斯親王醫院求診，並要留院展開一連串檢查。

▲ 媽媽在除夕日當天發現攸攸的膚色明顯比前一天更黃，擔心女兒患病，帶同女兒到醫院看病。（受訪者提供）

直至1月2日，攸攸情況突然轉差 ，被送入深切治療部，她因長時間抽血致找不到血管，父母看見眼前滿身導管的攸攸，忍不住掉下眼淚。醫生一度懷疑攸攸患有膽管閉塞，經檢查後，最終排除左膽管閉塞的可能性。

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確診患上肝衰竭

入院的第三日，攸攸被送到瑪麗醫院觀察，由於未能喝奶，攸攸看起來無精打采，皮膚變得更加黃，醫生進行詳細的抽血檢查後，最後確診攸攸患上肝衰竭 。醫生著父母要有心理準備，因女兒需要在短時間內進行肝臟移植手術，準備要找適合的捐贈者，「因為一切都來得好急，心中只有彷徨。」

▲ 攸攸當時的情況轉差，皮膚顏色越來越黃，凝血指數越來越高。（受訪者提供）

媽媽不能捐肝 自責：是不是我做錯了?

媽媽由於血型的關係，媽媽很早已確定不適合捐肝，只剩下爸爸,。媽媽傷心地說，

如果我可以捐肝，先生就不用承受手術帶來的痛楚，我覺得自己很無用，我不停自責，是不是我做錯了甚麼妹妹才需要受苦呢？我情願受苦的是我。

本來媽媽想等待其他適合捐贈者的時候，攸攸當時的情況轉差，凝血指數越來越高， 醫生擔心攸攸一旦發生出血會有止血困難，更害怕腦部出血會導致危險。醫生提醒攸攸父母，「若女兒的肝功能一直差下去，可能會有肝昏迷的狀況，影響到腦部。」當時媽媽的腦海中，只剩下「害怕」二字，擔心會失去女兒。

情況危急 爸爸決定捐肝

為免錯失黃金機會，爸爸決定將肝臟捐給女兒。身高1米68的爸爸體重達140磅，雖BMI屬正常範圍，但爸爸的肝臟相對較大，醫生表示女兒在手術後會有即時不能縫合傷口的風險，「可能需要做第二次手術將傷口縫合，感染的機會相對提高，併發症的機會率風險增加。」

眼見面前無精打采的女兒，皮膚變得越來越黃，那時，爸爸的腦海中只想拯救女兒，

即使手術存風險，但我們決定接受醫生的建議，翌日早上馬上安排做換肝手術。

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心裡無數個害怕 但只能堅強面對

媽媽更生怕手術發生意外，爸爸也會因此離開，

爸爸手術可能會有併發症，萬一他有甚麼事，就只剩下我照顧這個家。

即使有無數個未知之數，但醫生安慰他們。兩夫婦的心，這下才定下來，爸爸也順利進入手術室。

醫生帶來好消息 父女手術順利

手術短短的9小時 ，是媽媽一生最長的等待，等了又等，眼看著自己生命中最重要的兩個人在手術室內，媽媽心中既想念，又害怕又心痛，她只能告訴自己，「一定沒問題。」

手術終於完成，醫生帶來好消息，一句「手術順利」解開媽媽眉頭的深鎖。媽媽聽到後，不爭氣地流下眼淚，攸攸的求存意識亦鼓勵爸爸媽媽更加勇敢，面對手術後康復。

攸攸的手術後康復得較預期理想，在第2日已可不用呼吸機，在手術後的第5日已拆除身上部分喉管，隔天更由深切治療病房轉到普通病房繼續觀察。但是，爸爸手術後的康復情況卻比預期中慢，

手術後休息不夠，加上經常擔心女兒，身體康復的速度較慢，還要打比較長時間的抗生素療程。

▲ 攸攸手術後雖身上插滿喉管，但已回復精神，嘴巴張得大大的。（受訪者提供）

女兒身上有爸爸的存在

攸攸的身上除了流著爸爸的血外，還有著爸爸的存在，爸爸表示，

爸爸已盡力做好，剩下的就靠女兒自己，希望她盡快適應肝臟，重新開始，健康成長就好。

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大女心痛妹妹做手術插喉

因新冠肺炎疫情嚴重，媽媽未能帶上2歲半的大女到醫院探望妹妹，媽媽只好在每次離開病房前為攸攸拍照，記得有次姐姐看見妹妹身上插滿喉管後忍不住大哭，直說「妹妹痛痛。」媽媽知道姐姐疼愛妹妹，心裡感到十分安慰。

姐姐一直很想幫忙照顧妹妹，我們也經常叫她要保護妹妹，兩姐妹感情很好。

▲ 姐姐一直疼愛妹妹，主動幫媽媽照顧妹妹，例如餵奶及拿尿片，更想與妹妹一同玩耍。（受訪者提供）

呼籲更多人成為器官捐贈者

目前，攸攸和爸爸都已出院回家休養，但攸攸需要每星期到醫院覆診做各項檢查，觀察康復情況。雖然攸攸與爸爸未完全康復，但能夠在危急的時候能夠立刻進行肝臟移植手術，已是十分幸運。

香港很多人正在等待合適器官捐贈者，但有部分人未能等到合適的捐贈者而離開。希望更多人認識器官捐贈，願意成為捐贈者，幫助更多正等待器官移植的病人，幫助他們延續生命。

記者：梁節儀