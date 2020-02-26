高鐵曾錄2宗擅闖路軌事件　內地客闖通風大樓出口後被遣返

▲ 高鐵香港段通車以來，錄兩宗擅闖路軌事件。（資料圖片）

高鐵香港段自2018年9月通車以來，接載總客量達2200萬人次。不過運輸及房屋局局長陳帆今（26日）回應立法會議員書面質詢時透露，通車以來曾兩度有未獲授權人士，擅闖高鐵路軌。

較矚目一宗發生於去年12月初的一個晚上，1名內地乘客從長沙南站乘搭南行列車，據了解擬於深圳北站下車但錯過停站。當列車繼續行駛並抵達香港西九龍站後，該乘客下車後沒有通關，反而擅闖路軌並沿路軌步行一段時間。

政府：高度重視事件

該乘客在沿線其中一個通風大樓緊急出口，離開鐵路範圍，之後向警方自首，該乘客及後按機制被送回內地。政府及港鐵在高鐵營運及保安角度，十分關注事件，港鐵正詳細調查。

保安方面，港鐵會聯同保安局及執法機關，仔細審視事件，並由港鐵及執法機關跟進，確保邊界完整性，避免同類事件發生。營運方面，當局亦正與港鐵跟進，確保高鐵營運的安全及服務質素。

另一宗事件發生於去年3月底，港鐵一名月台助理在西九龍站月台工作期間不慎墮軌。港方根據「一地兩檢」聯絡協調及應急處理機制，由消防處獲得內地許可經過內地口岸區協助事主。除了這兩宗擅闖路軌事件外，當局沒有接獲其他個案，指有人在西九龍站內，未經辦理出入境手續而進入香港。

高鐵月台不能建幕門

陳帆稱，高鐵路軌屬於香港口岸區，由香港管轄，為確保乘客安全及防止乘客進入路軌，港鐵已採取乘客登車離站和抵站下車的管理措施。不論是離站和抵站列車，乘客均不准在月台逗留。

離港的乘客清關後會先在離港乘客候車區等候，待列車抵達及完成清理後，港鐵才會安排候車區的乘客前往月台登車；抵港乘客到達後須立即離開車廂並盡快離開月台，港鐵會確保所有人離開月台後，相關列車才會駛離月台。

陳帆強調，高鐵有不同型號的列車，會抵達西九龍站。由於車門設於不同位置，西九龍站不能設置適合所有型號列車的月台幕門。不過他強調，西九龍站所有月台頭尾兩端，均設有固定屏幕，遮蓋車頭和車尾車身與月台間的隙縫。列車抵站時，港鐵均派員看守相關月台兩端，防止乘客進入路軌。

責任編輯：吳卓峰