屋邨名校保良局百周年李兆忠紀念中學　丁永興：靠實力一樣可考入世界級名校

▲ 保良局百周年李兆忠紀念中學校長丁永興。

近日全城抗疫的感受，除了知道年年考第一都唔係好叻之外，感受更深是基層人士的起步愈來愈艱難，單單講買口罩，政府能做或做到的不多，結果係基層自求多福，基層輸蝕的不單是財富，而更大影響是欠缺人脈或方法。在香港教育無可否認係有「輸在起跑線」的情況，我相信全世界其他地方都一樣，不過，我都相信在香港仍可「知識改變命運」，有無諗過一間屯門的屋邨中學，過去5年有4位畢業生入英國劍橋大學，亦有其他入讀其他頂尖大學。

當我做教育記者時，直資學校開始陸續湧現，老牌資助名校紛紛轉為直資辦學，部分收取相當昂貴的學費，當時已有不少教育界的人提出擔心「教育貴族化」，基層家庭即使死慳死抵去交學費，也要放下孩子之間家境比較的心魔，先至夠膽報讀直資名校，而原本是不用交學費。事情發展至今，已差不多廿年，直資學校學費有貴族、有平民，但無可否認，基層入讀名校的機會是愈縮愈細。

與此同時，資助學校不知不覺也在好努力培育人才，正如我講緊呢間屯門區屋邨名校，除了學生成績優異，升讀本地大學是普遍水平，進一步就係外國頂級名校。呢間學校認為，學生有上進心是最重要，學校儘量拓闊學生的經歷，例如有專責老師帶他們親赴外國大學参觀交流，協助他們了解自己的强項和志向，及安排校內模擬面試等，做足準備。

我都是屋邨學校長大，我就無咁理想成績及運氣入讀呢間學校，我覺得屋邨仔女智力、能力都絕不輸蝕，只要學校或老師有正確方法，前途成就一定會比所謂傳統名校的學生差。

而咁多學生入讀劍橋的屯門屋邨名校，就係保良局百周年李兆忠紀念中學，校長係丁永興，他說：「其實屋邨學校有不少非常優秀的學生，只是礙於家庭背景及居住地點，可能限制了他們的眼界，但只要靠實力，一樣可考入世界級名校。」

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸