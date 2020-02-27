官立小學校長協會顧問陳慧嫻　奉勸校長們：心靜才能定

▲ 圖為軒尼詩道官立小學。

過去一段日子，香港可謂一波未平一波又起，壞消息傳來一個又一個，每人在自己的崗位都相當不容易，在教育界裡面，特別是校長經過這一年考驗，幾乎每天都如履薄冰，若平安渡過，應該已練得一身好武功，至少都「好打得」。

原來不少校長背後，有位經驗豐富的有心人毫不吝嗇將多年做校長的心得同現任校長分享，可謂「學校危機處理專家」，過去一年於處理社會運動，或者現在防疫停課等危機處理，就更是大派用場，解救了不少危機苦海中的校長。

她說，校長處理校政事務還可以看指引，但處理人事、投訴等等，根本是一門人際溝通的藝術，既要法，又要情理，因處理的不是一個個案，而是全校整體的共同發展。校長在這方面是夾心人，一不能大事宣揚，二不能將就處理，加上面對校董會、教育局、老師及家長等不同持份者的不同關注點，要取得共識及支持要花好多心力和時間，有時事倍功半，校長反成為磨心，有理說不清，通常校長感到一點點委屈。

不是這位專家的經歷，我自己親身經歷，就去年的社會事件，就學生罷課的處理，都有不少這類「難為了家嫂」的個案，校長又想讓學生自由表達、又有家長反對、老師又黃又藍，最麻煩是校董會校監、校董發出的指示好似佛經一樣，永遠都參透不到。我聽過最好笑的是校董丟下一句：「放膽、放心去處理吧。」即係點呢？好玄妙。

這位專家話絕大部份校監校董都係有心人，而且發揮到各自的專業意見，但都有聽過校董話「校長，你搞掂就得。」校長聽完就仲驚，點搞掂呢？

我這位「學校危機處理專家」朋友，就是官立小學校長協會顧問陳慧嫻，她說校長處理危機的盲點，就係事事太過上心、太盡責，以致將成個世界放在自己膊頭。她常對校長說：「心靜才能定，定才能客觀全面處理審視困難。所有困難不是衝著你個人而來，只是衝著你的崗位而來。」

她奉勸校長們要做自己，讓自己在磨煉中更光芒璀璨，發光發亮。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸