福建中學附屬學校校長徐區懿華：嚴母與慈母間要取得平衡

▲ 福建中學附屬學校校長徐區懿華建議家長教子女時應取得平衡。（黃建輝攝）

全港學校受疫症蔓延影響而停課，子女成績、學習進度，肯定是不少家長相當擔心的問題，此時，若果家長有老虎基因，變身成虎爸、虎媽，子女不單止停課不停學，網上學習、補充練習、溫習準備復課，仲要無得出街走動，真的「停課好大鑊」隨時忙過返學而大叫救命。

有位校長就介紹左一本書俾我，書名是《The Dolphin Way》中文譯名是海豚父母。校長話，在她做媽媽及當老師以後才接觸到呢本書，當時另一本書《虎媽的戰歌》同樣大行其道，閱後虎媽就覺得自己對孩子太沒要求，但在工作上見到不少活生生的例子，家長對孩子苛求就如虎媽，使孩子身心不平衡，出現很多孩子身心健康問題，例如抑鬱、焦慮等等，相比之下學習問題已是次要。

講番《海豚父母》一書最重要的教養主軸，是怎樣在對孩子有要求的同時，確保孩子身心平衡，如：作為父母，要求要怎樣去提出要求；怎樣令孩子有作出明智決定的能力；家庭生活平衡的重要性；孩子玩樂及起居生活對身心的影響等。其中一句令我很深刻是「知識達到一定水平後，就不那麼重要。」好似海豚一樣，夠用就可以，不過，對於不斷逼子女追求顛峰的家長，要明白這道理，真是談何容易。

呢位校長形容海豚式教育，是「虎媽和水母式育兒之間的平衡」，實在好多動物家長，簡單而言就是平衡，先符合21世紀教育所需。

呢位校長就係福建中學附屬學校校長徐區懿華，她每年都會舉行講座介紹「海豚教育」理念，為了提醒家長時刻緊記平衡智育及身心發展，家庭及家長的重要角色，仲製作了「海豚式育兒滑鼠墊」派給家長用，鼠墊上面寫了海豚教育金句，「適應能力是成功的關鍵因素；均衡生活是獲得健康、幸福和成功的基礎」。我最欣賞係鼠墊上有個「手機停泊區」，提醒家長與孩子溝通，必須先放下手機，相當精警。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸