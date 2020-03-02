小蘑菇情緒教育創辦人康羅賜珍：藉機會教小朋友在抗疫時面對疫境

▲ 退休校長康羅賜珍（右）呼籲家長不要讓負面情緒蔓延。

大家正經歷一個前所未見的農曆年，大人難免會感到惶惶不安，至於小朋友就繼續樂嘻嘻哈哈不用返學，頂多覺得要戴口罩好麻煩。面對疫症蔓延，大人們保持警惕之餘，應該向小朋友學習，樂觀豁達，情緒正面身體都健康啲，懷著樂觀總有轉機。

有位做幼兒情緒教育的朋友就認為，抗疫是最差的時候、也是最好的時候，學校停課子女留在家，父母也減少不必要的外出和應酬，正好是加強家庭樂，建立親子關係的大好機會。

大人面對疫症，除了擔心、焦慮之外，難免每日睇新聞都會一肚氣，憤怒、怨恨而無處渲洩，令各種負面情緒持續累積，相信是相當普遍的情況。參考心理學家的建議，先要認清這一刻思想負面是人之常情，但不能讓負面不斷蔓延，可以與人分享自己的感受作為紓發，但記得搵思想正面的朋友。因為負面情緒與負面情緒加埋，不會負負得正，只會變得更負面。

呢位朋友就係小蘑菇情緒教育創辦人康羅賜珍，佢俾左個貼士給家長，藉機會教導小朋友抗疫時抗逆，係逆境個逆，要讓小朋友有正向的思維，傷風、感冒、肺炎、細菌和病毒感染每年也有，而過程考驗人類的智慧和能力，人類每次面對不同大自然的挑戰，醫學、科學都會不斷進步，冬天過去定必是生機處處的春天。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸