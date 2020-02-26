【派錢1萬】林秀怡盼買口罩搓手液贈長者　許家傑食飯慶祝撐餐飲業　

▲ 政府派錢一萬，藝人林秀怡、許家傑、鍾凱琪、邱晴各有用途。

財政預算案2020今日發表，財政司司長陳茂波表示，政府將向18歲或以上香港永久性居民派發現金1萬元，將惠及約700萬人，涉款約711億元。TVB藝人鍾凱琪和林秀怡，均向TOPick表示如收到一萬元，也可補貼購買防疫用品。

近年向商界發展，既開餐廳及開設網店售賣美容保健產品的林秀怡（Kirby），近日花了很多時間籌備網店，及測試不同產品。

TOPick問到她如何使用政府將派發的一萬元，Kirby稱：「因為早前自己用了一些錢幫補餐廳和鋪頭，如多了一萬元，因朋友的店子會派發口罩及搓手液給老人家，那自己也可以盡一分力了。」

政府向18歲或以上永久居民派錢1萬元 7大Q&A睇清派錢細節

▲ 林秀怡或會用一萬元助朋友買口罩予長者。（經濟日報圖片）

「池美麗」鍾凱琪則暫時未想到一萬元的用途：「最近收入減少，而在清潔衛生用品支出大增，相信派錢可以補貼一下，不過要到錢到手才可打算，但量入為出，不能先洗未來錢。」

▲ 池美麗稱要量入為出。（經濟日報圖片）

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另外，「送水煇」許家傑稱若到時領領取，希望請朋友吃飯。「知道出面好多餐廳、服務業近日受到很大影響，如果獲得這筆錢，希望能夠回饋社會，自己和朋友也可以開開心心吃一餐。」

▲ 許家傑指想用這筆錢撐餐飲業。（經濟日報圖片）

邱晴：可幫更多弱勢社群

在《開心速遞》演Dorothy的港姐邱晴，表示一向想幫弱勢社群，如收到一萬元，便可以幫助人。

邱晴稱：「看到市面的細支裝消毒洗手液賣得偏貴，早前找朋友幫我訂了好多大支裝洗手液和漂白水，再入落樽仔送俾弱勢社群。政府派一萬蚊便可增加我的預算，買多些幫多些人。」

▲ 邱晴盼收到錢幫老弱。 （經濟日報圖片）

邱晴也希望可添置口罩，但沒有渠道，看有否人可以贊助她，幫到更多弱勢社群：「嘗試用我嘅力量，以生命影響生命。」

邱晴近日也跟朋友去做義工，派口罩，先後去了2間老人院、失明人協會，亦有派清潔用品給清潔工人 、醫護同老人家：「主要想為弱勢社群做d野，希望大家可以快啲渡過難關。」

汪明荃：想快些收到

另外，阿姐汪明荃今天到TVB電視城錄影《娛樂大家10點半》時，被問及政府派發1萬港元一事稱：「每人1萬蚊收貨先啦！但想快些，始終大家都坐了兩個幾月。」

至於有人認為申領手續繁複，阿姐表示政府一定也有難處，她估計：「政府仲急過我哋啦！」

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記者：梁樂欣