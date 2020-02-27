【大醬園】吳卓衡醫生爸爸在急症室當值　卓衡默默支持：給予他力量

▲ 卓衡與爸爸互相支持對方的工作，明白大家都有一種使命感。

TVB劇《大醬園》本周五（2月28日）大結局，在《大醬園》演「三少」的吳卓衡，同時也於《愛‧回家之開心速遞》飾演頭皮一角，形象漸漸入屋。原來，吳卓衡出身醫護世家，吳爸爸是站在最前線的急症室醫生，吳媽媽則開設醫療公司，就連卓衡的公公、婆婆也是中醫。

可是近期新冠肺炎（武漢肺炎）近日肆虐，卓衡接受TOPick專訪時坦言，也擔心站在前線的爸爸，不過他同時也支持父親的工作。

吳卓衡感慨指：「我初入行時，爸爸不支持，但他放手給我去做，因他知道這是我的使命感，是自己選的路。同樣地，爸爸從事醫護行業，雖然我很擔心，但也知道他有使命感、責任感。」

他補充指：「我能做的就是每次都叫他小心安全、小心身體，也買宵夜給他吃，幫他按摩。整個情況好像調轉了，雖然我很擔心，但我也會繼續支持他的工作，給予他力量。」

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 吳卓衡在《大醬園》演性格樂天的三少萬卓榆。

吳卓衡從小立志當演員

入行約3年的吳卓衡，從小便渴望成為演員，出身於醫護世家的吳卓衡未有按照父母建議的路走當醫護，而隨自己的興趣入行追夢。

中學於拔萃男書院就讀的吳卓衡，學生時期除專注學業外，好動的他還加入了校內的田徑、游泳、手球、足球隊等：「小時候，父母都管得很嚴，當時沒太多空餘時間娛樂，不過他們安排興趣班，讓我減壓。我想做好每件事，還喜歡挑戰自己。」如今，他更考獲了羽毛球及攬球教練牌。

《大醬園》李綺雯視演藝工作為終生職業，詳情請睇 http://bit.ly/38VYc3g

▲ 學生時代的卓衡是一名運動健將。（受訪者提供）

自認性格反叛

卓衡從小的夢想就是成為一名演員，不過出生於醫護世家的他曾背負投身醫護行業的壓力，幸成功勸服父母讓他追夢：「從中學起已勸服家人，因從事醫療行業需要修讀理科，但我卻選擇了商科。」

他自認有點反叛：「不太想走他們給我的路。成為演員令我覺得很開心，曾遇過逾60多小時的通告，但無論多辛苦，也覺得很開心、很充實。這時候，我便會覺得幸好選擇了這條路。」

卓衡在2016年入行，當時家人不太支持：「但因為自己有興趣，便嘗試踏足這行業，從拍攝平面廣告及微電影開始演藝事業。一試便上癮，當時開始學戲、學演技，跳出自己的框框，體驗想體驗的生活。」

▲ 卓衡性格好動活潑，活力十足。（陳智良 攝）

其實卓衡也知道，家人起初不支持入行，其實是因為擔心他的生活：「因演員收入較不穩定，初入行時，他們會關心我是否夠錢用，怕我『唔夠食』，這些舉動其實很sweet、很溫暖的。」

卓衡慶幸近年收入漸增，如今開始可以給父母家用：「縱然這些錢可能微不足道，但他們也很開心，有如看見一桶金般。作為家中長子，我覺得這是責任。」

《大醬園》黃嘉樂不擔心婆媳糾紛，詳情請睇 http://bit.ly/2HQFazr

▲ 卓衡知道家人很關心他。（陳智良 攝）

努力讓父母放心

為了維生，曾讀商科的卓衡以利是錢及眾籌方式集資做生意，分別投資開設服裝公司、環保產品公司及夾公仔公司：「這是演戲外的小夢想，幫補經濟之餘，父母不用過於操心，且於過程中學習創業。」

▲ 年紀輕輕的卓衡已投資3間公司。（受訪者提供）

入行至今，吳卓衡一直都努力上進，「想證明給父母看，只要肯努力，我也可以成材，讓他們放心。幸運是，我所做的都是喜歡的工作，這給予我很大的動力及人生目標。」

他最大的目標，就是父母會追看其有份演出的劇集：「此外，我希望能做更多更好的角色，挑戰一些難度高的角色，因為自己也有戲癮，很想去試一些跟我性格不同的角色。」

▲ 《開心速遞》的頭皮（左）、面油（中）、書蟲（右）齊齊扮女人。（TVB截圖）

所以，談到最近在《大醬園》內演的三少一角，吳卓衡認為這角色的樂觀開朗性格與自己接近：「每當他遇上辛苦或有壓力時，都喜歡以樂天的態度去面對，跟我處事的作風相近。有時人生會遇上一些樽頸位，但即使遇到困難也不會不開心，反而會笑着面對。」

《大醬園》郭少芸從失敗中學習，詳情請睇 http://bit.ly/3c79WlM

Hair：Ryan Fung@haircorner、Nick @brothersmen

記者：梁樂欣