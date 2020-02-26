【財政預算案2020】中產評預算案派糖有力安居無望　較合格高分

▲ 中產人士梁先生認為，預算案順應民意但中期規劃不足，只能得65分。（陳靜儀攝）

政府昨公布新一份財政預算案，其中不乏利民紓困的政策，但有年薪逾百萬的中產人士認為，預算案雖有順應民意，但欠缺中期規劃，亦未有處理香港深層次問題，只得65分。

現年逾60歲的梁先生在一家中小型工程公司擔任副董事總經理，年薪逾百萬，上有百歲高堂，下有一子一女，本身並無物業。對於新一份財政預算案，梁先生認為有順應民意，利民紓困的力度不少，但他認為預算案欠缺中期政策，整體而言失色不少，對他而言僅值65分。

梁先生補充指，所謂中期措施應有助連接短期紓困和長遠規劃措施，「例如用錢資助旅遊業是短期，如何透過旅遊業扶助其他行業是中期，全面復興經濟發展是長期，但今次我看不到中期，令預算案不完整，短期和長期未能銜接。」

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在今次預算案中，令梁先生受惠的只有「全民派錢1萬元」和「寬減薪俸稅」，他坦言自己經濟壓力不大，不太在意政府派錢多少，反而在意政府如何解決社會深層次問題，令市民安居樂業。然而，他指出預算案在青年、土地、房屋上着墨較少，未能解決深層次矛盾。

預算案預留了不少資源於創科範疇，梁先生對此有所保留。他認為，現時香港年輕人需要的未必是創科，可能是穩定的工作和上流的機會，「現時香港創科算不上頂級，推年輕人投身創科，與國際競爭，是否好做法呢？」

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記者：陳梓蔚