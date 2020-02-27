【法證先鋒IV】李施嬅演《法證》太投入發噩夢　承認有交往對象：了解當中

▲ 李施嬅事業發展順利，感情狀況則仍在了解階段。

披上法醫白袍、手執先進儀器，勘查案發現場蛛絲馬跡，艱深詞彙對白瑯瑯上口。李施嬅演出離開TVB的告別作《法證先鋒IV》，把法醫聞家希Dr.Man一角的專業形象表露無遺。

入行16載歲月匆匆，李施嬅（Selena）演釋古今中外不同角色，至去年《金宵大廈》的Coco與Alex，將事業推上高峰。一人分飾兩角，她的演技獲觀眾認同肯定，迴響呼聲四起。

▲ 李施嬅感激入行遇到的人和事都帶給她無數正能量。（陳智良 攝）

《法證先鋒IV》成告別作

在《法證先鋒IV》擔正女主角之位，迎來的卻是離巢告別一作。Selena接受TOPick專訪，憶起拍攝點滴，感激這次《法證先鋒IV》一圓兒時做醫生的夢想：「小時候受姨媽影響想當醫生，但到中學生物課後發現，自己連解剖青蛙都接受不到，懼怕血腥，便打消了讀醫的念頭。」

雖然是拍戲，但為演一名稱職的法醫，Selena無比認真，先透過朋友認識真法醫，了解他們的專業與情緒；後又觀看與法醫相關的紀錄片，投入得發夢被追殺斬首，非常恐怖。

李施嬅表示：「預備拍攝的過程雖然辛苦，但最難卻是背對白。背過古文以為已很難，豈料今次的對白既難，語速更要快，因要有專業的模樣，所以好多時候我也不知道自己在說什麼。但幸好編劇已做足功課，對白本身不會錯，而且手勢也有專業人士教授。」

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▲ 李施嬅去年憑神劇《金宵大廈》在TVB頒獎禮首奪獎項。（陳智良 攝）

努力地完成半年的拍攝期，《法證先鋒IV》原定於去年台慶檔期播出，卻因同劇的黃心穎惹上桃色醜聞被逼抽起，並要斥資千萬重拍。

可是，當時Selena已約滿離開TVB，但她都二話不說，捱義氣補拍。

李施嬅卻大方說：「我重拍的戲份不算多，因為主要是湯洛雯與黃浩然的感情線，我只是一些朋友聚會場面。重拍最難是度期，但最重要是把件事做好。」

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▲ 《法證先鋒IV》是李施嬅在TVB的告別作。（《法證先鋒IV》劇照）

從末路闖新方向

離開昔日東家，李施嬅不覺得要與公司及舊同事說再見，只是她要去找更合適的路，但彼此總會相見。

外闖後，Selena的世界更廣更闊，涉足外國電視電影，工作機會日多，更奪外國影后殊榮，這一切的機會與成就都是她靠努力爭取而回。

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▲ 李施嬅早在2016年已憑微電影《Once More》封美國雙料影后。

勇敢跳出舒適圈

原來Selena在完約前5年，於TVB沒有派很多的工作給她，卻因此啟動李施嬅自己去發掘其他可能性的動力：「這幾年去了很多地方試鏡，覺得自己仍很多門可以開，要向前行才有新機會。那時我到過美國學戲識人試鏡，幸運地有角色又有獎項，發現路是行出去便會有，跳出香港是人人都可以做的事。」

2019年是李施嬅事業豐收的一年，但她對生活依舊充滿嚮往與熱誠：「我好幸運、好幸福，自己很喜歡當演員，可以做到不同職業，經歷不同人生，無憂無慮地感受與學習每個人的成長，看見更多人的苦況讓我不再輕易質疑別人，也更懂得調節心態。」

▲ 李施嬅在歐美市場發展的成績不俗。

Selena續指：「每個人、每一行都有壓力與難處，最重要是自己的心態。我不會想選擇做第二個人，過第二次的人生，人生之所以刺激、新鮮、刻骨銘心，是因為所有事都只得一次，才會想做到最好。很感恩我做演員可以把歡樂帶給觀眾，也獲得許多人的愛與鼓勵正能量，這一切都是無價瑰寶。」

找到對的人

在李施嬅的眼中，事業值得花上時間盡力拼搏，精益求精，相反對待感情卻處之泰然。Selena笑說：「我真的沒時間拍拖，不過我準備好去開展一段戀情，現階段正在了解對方當中，畢竟要接受伴侶是娛樂圈中人是有壓力及難度。」

▲ 李施嬅表示有對象可發展，二人正了解中。（陳智良 攝）

拍過數次拖，對愛情的憧憬已由青春少艾的浪漫型，轉向追求穩定，Selena希望伴侶會是一個成熟上進，熱愛工作，喜歡小朋友，可互相了解及尊重的人。

父母不催婚，李施嬅也不恨嫁，事業仍在衝刺階段的她努力拼搏，即使愛情尚未來到，但多年來默默耕耘，孜孜不倦的她，早已是縈繞觀眾心房的一道璀燦星光。

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髮型：Jay Cheung

服裝：Max Mara

飾物：Venna

場地：Velo Italian Bar and Grill

記者：游艾維、陳家瑩