【台灣復課】台灣中小學首日復課578名學生發燒　教育部長： 發燒學生已安排隔離就醫

▲ 台灣中小學首日復課578名學生發燒。

台灣中小學昨日（25日）復課，因應武漢肺炎疫情，各校為入校學生測量體溫。台灣的教育部長潘文忠今日表示，昨日開學首日大致順利，初步統計全台有578名學生有發燒症狀，發燒學生已安排隔離就醫。

據台媒報道，台灣的教育部呼籲家長，每日上學前幫子女量體溫，額溫大於等於攝氏37.5度、耳溫大於等於38度的發燒定義，或有咳嗽、非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應主動向校方請假，不列出缺席紀錄。

台灣的教育部長潘文忠今天接受媒體訪問時表示，根據各縣市回報，昨日開學首日，初步統計全台有578名學生有發燒症狀，均依照標準作業流程，安排在隔離空間，再通知家長進行就醫等後續安排。

由於部分學生處於檢疫隔離期間，無法到校，也有部分家長昨為子女請假不到校，故開學首日未到校的實際人數尚待進一步統計。

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對於部分學校稱額溫槍數量不足，潘文忠解釋，是次緊急採購額溫槍，因廠商出貨因素分成兩次，首次1.25萬支已在開學前送抵各校，第二次預計3月2日前送達。

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他強調，防疫物資不分公、私立學校，主要是依據人數規模安排。後續防疫物資包括消毒酒精等，將持續補充。如有學校傳出新冠肺炎確診個案，防疫物資將採取「重點支援」，最快速送到重點學校。

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責任編輯：黃存新