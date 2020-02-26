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【口罩供應】莎莎再有防疫用品返貨　滴露搓手液及濕紙巾等全線發售

精明消費 18:16 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

莎莎再有防疫用品返貨。

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批殺菌濕紙巾、酒精搓手液及抗菌洗手液返貨，全線即時開售，每人限購3包或3支，先到先得，售完即止。

Dettol蘆薈酒精搓手液50ml 

售價：$20.9/支

  • 無須過水，殺滅99.9%細菌
  • 清爽不油膩

Dettol殺菌濕紙巾10片 

售價：$9.9/包

  • 含滴露殺菌成份，能殺死有害病菌達99.9%
  • 不含酒精、熒光增白劑及甲醛
  • 質地柔軟，能溫和潔淨並呵護肌膚

韓國MARCHEN LAB. 酒精搓手液500ml

售價：$68/支

  • 62%乙醇濃度
  • 有效99.99%殺死大腸桿菌及金黃色葡萄球菌等細菌
  • 加入維生素原B5，給肌膚光澤同時保濕

SHISEIDO 日本製資生堂藥用洗手液250ml

售價：$32/支

  • 具有抗菌效果
  • 性質溫和
  • 添加植物保濕成份，防止手部乾燥

莎莎指以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

【2月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

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