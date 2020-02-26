【口罩供應】莎莎再有防疫用品返貨 滴露搓手液及濕紙巾等全線發售
精明消費 18:16 2020/02/26
新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批殺菌濕紙巾、酒精搓手液及抗菌洗手液返貨，全線即時開售，每人限購3包或3支，先到先得，售完即止。
Dettol蘆薈酒精搓手液50ml
售價：$20.9/支
- 無須過水，殺滅99.9%細菌
- 清爽不油膩
Dettol殺菌濕紙巾10片
售價：$9.9/包
- 含滴露殺菌成份，能殺死有害病菌達99.9%
- 不含酒精、熒光增白劑及甲醛
- 質地柔軟，能溫和潔淨並呵護肌膚
韓國MARCHEN LAB. 酒精搓手液500ml
售價：$68/支
- 62%乙醇濃度
- 有效99.99%殺死大腸桿菌及金黃色葡萄球菌等細菌
- 加入維生素原B5，給肌膚光澤同時保濕
SHISEIDO 日本製資生堂藥用洗手液250ml
售價：$32/支
- 具有抗菌效果
- 性質溫和
- 添加植物保濕成份，防止手部乾燥
莎莎指以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。
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責任編輯：王芷瑩