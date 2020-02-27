【2月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 2月27日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（27日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

莎莎抗疫用品返貨

莎莎香港再有一批消毒搓手液及抗菌濕紙巾返貨，全線即時開售；防疫帽則在指定分店發售。詳情：【口罩供應】莎莎全線再有消毒搓手液及濕紙巾返貨 指定分店發售防疫帽

此外，莎莎香港在今日（27日）下午6時在Facebook宣佈，再有消毒搓手液及地板清潔劑返貨。詳情：【口罩供應】莎莎消毒搓手液及地板清潔劑返貨 全線即時開售

卡萊美有殺菌搓手液返貨

卡萊美（Colourmix）今日（27日）在Facebook宣布有殺菌搓手液返貨，【口罩供應】卡萊美殺菌搓手液返貨 旗下服裝品牌Wanko及Veeko同步發售【內附地址】

九龍樂善堂九龍城區派700包口罩

「樂善堂口罩銀行」由2月24日起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

27/2/2020 （四）

對象：九龍城區基層家庭及人士 （700包）

網上登記鏈結：請【按此】（於今天（27日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

登記詳情及其他登記日子：【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩 每包10個指定地區派發【附登記方法】

日本城即將推出用APP口罩攞籌服務

日本城即將推出用APP口罩攞籌服務，讓大家先拎籌，後到店購買，登記方法：【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩 先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

卓悅有衣物除菌噴霧開售

卓悅今日（27日）在Facebook宣布，一批衣物除菌噴霧開售，可用於消毒外套、手袋、床褥被舖、梳化，甚至嬰兒車。詳情：【口罩供應】卓悅衣物除菌噴霧開售 全線分店發售

天譽素食派100份防疫包

天譽素食今日（27日）下午2時向長者派100份防疫包，每份包括1包5個口罩及一支酒精搓手液，領取人士須出示長者咭，每人限取1份。

地址：深水埗元州街141號地舖

Abouthai 阿布泰國生活百貨派10,000個口罩

Abouthai 阿布泰國生活百貨今日（27日）向18歲以下大專生丶中學生及所有DSE應屆考生派10,000個口罩，每人免費領取一份口罩（每份10片)，名額1,000個。

有需要人士可填表格登記口罩： shorturl.at/emK25，晚上23:59截止登記，如果超額登記，將會以先到先得形式。

領華旅遊社派10,000口罩

領華旅遊社於Facebook宣布派今日（27日）上午10時至下午7時向65歲或以上長者派10,000口罩。名額：2000位，每人5個。詳情請【按此】

【口罩工廠】購買香港自家製口罩要先做會員 Mask factory官網開放登記5分鐘即癱瘓【附登記連結】

責任編輯：王芷瑩