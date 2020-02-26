【換肺續命】24歲少女吳犖晴順利完成手術仍危殆　家人：衷心感謝捐贈者及其家屬

▲ 24歲少女吳犖晴今日順利完成換肺手術。

24歲少女吳犖晴自小患有再生障礙性貧血，接受骨髓移植後出現罕見併發症，引致肺部功能全失，現時依賴人工心肺機才可維持生命，急求雙肺移植。家人上周五(21日)公開呼籲「求肺」後，瑪麗醫院接獲合適犖晴作移植的屍肺，並於今早（26日）為吳犖晴進行換肺手術，至今晚順利完成手術。

瑪麗醫院今晚表示，肺移植手術，過程順利，吳犖晴目前情況仍危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察，院方會繼續為其提供適切治療。院方亦衷心感謝捐贈者及其家屬支持器官捐贈，延續大愛精神。

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而瑪麗醫院也為吳犖晴家人向公眾轉發感謝信息：

犖晴今天剛完成了肺移植的手術，衷心感謝捐贈者及其家屬，沒有你們無私的奉獻，手術無法進行。你們不但延續犖晴的生命，讓她能追求夢想，更拯救了我們整個家庭。 其實，這幾星期，我們全家都誠惶誠恐，擔驚受怕，尤其見到犖晴的病情日漸惡化，更加憂心忡忡。這幾天，犖晴更一度瀕於絕望，恐怕支撐不住，等不及肺捐贈者，常訴說牽掛家人，不敢酣睡，生怕合上眼睛後會一睡不醒。

當我們接獲院方通知有人願意捐出器官，我們仿如在黑暗中見到曙光，喜極而泣。犖晴更加感動流淚，雖然她已軟弱無力，但我從她的淚光中看到她充滿着一絲絲的盼望。

感激瑪麗醫院醫護團隊的悉心照顧及專業治療，陪伴我們走過這一段艱難及徬徨的日子，亦感謝瑪麗醫院聯絡機構傳訊及公共關係組的安排，以致各報章傳媒的報道，使犖晴的病況得到社會的廣泛關注。

另外，很多愛錫犖晴的同學、朋友（包括認識及不認識的），在這幾天都為犖晴肺移植一事而付出心力，你們的支持及鼓勵，我們銘記於心。



康復之路漫長，希望犖晴能度過難關，重獲新生。

在此，希望廣大市民能夠踴躍支持器官捐贈計劃，讓有需要的人能夠獲得重生的機會，延續他們的生命。



吳犖晴在中學時確診患有再生障礙性貧血，至2011年情況開始轉差，出現氣喘，直至2019年10月找到一名內地人適合捐出造血幹細胞，成功移植後，犖晴白血球及血小板回復正常水平，可出院活動。

未料好景不常，犖晴在2019年12月底突然出現嚴重氣促，亦發現心臟及肺部有積水，即使抽出積水後情況不理想，氣喘反而更為嚴重，其後接受詳細的身體檢查，在今年2月初出現肺高壓的情況，即是肺壓力指數高，引致呼吸有問題，醫生再仔細研究後，發現犖晴有肺部小靜脈阻塞的情況。

負責犖晴治療的瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗表示，犖晴病情反覆不定，現時肺功能是0%，需倚靠人工肺維持生命，上周更差點出現心臟停頓，直言如要延續犖晴的生命，換肺是唯一希望。

記者：陳子謙