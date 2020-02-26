【派錢1萬】香港與澳門派錢大不同　澳門全民派錢10,000元小童嬰兒也有份

▲ 香港與澳門派錢大不同，澳門全民派錢1萬元小童嬰兒也有份。

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，落實向18歲或以上香港永久居民派發10,000元，預計惠及約700萬人，涉款約711億元。除香港外，澳門2月22日亦宣布，原定7月開始發放的現金分享款項，提早至4月起向永久性居民發放澳門元1萬元，且年齡不限。

今次香港的派錢的申請資格，必須為香港永久性居民，且於2021年3月31日或以前年滿18歲。故凡符合此條件者，均可受惠該項措施。派錢方式會以網上或實體表格接受申請，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口、否則可領取支票。

財政司司長陳茂波表示，希望通過現金發放計劃，在疫情後，市民能共同支持經濟，刺激市民消費、振興經濟，因此要盡快將現金發到市民手上，「愈簡單、愈快捷的手續較好」。

今次派錢傾向分批接受登記，會以長者優先，他稱，目標是於暑假期間陸續發放。

澳門全民派錢1萬元 小童嬰兒有份

澳門於早前宣布，其現金分享計劃將由7月提早至4月發放，持有澳門居民身分證的永久居民即可獲1萬元，年齡不限。每名永久性居民發放澳門元1萬元，及每名非永久性居民發放澳門元6千元的現金分享款項。

全民派錢計劃共涉及永久性居民約68萬人，非永久性居民約4.8萬人，預算總開支約為澳門元71億元。