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【降魔的】馬季石敢當再合體　胡鴻鈞街上感受馬國明視帝地位

娛樂 18:42 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

胡鴻鈞與馬國明完成工作後一同行街，十分老友。（取自胡鴻鈞facebook）

胡鴻鈞今天（2月26日）在個人社交平台上載一張與馬國明的合照，相中只見胡鴻鈞戴太陽眼鏡及口罩，一時難以認出他。

《降魔的》的馬季與「石精靈」石敢當再合體的原因，原來因為二人今早一同開工。收工後，馬國明與胡鴻鈞一同食飯、行街、睇車，十分老友。不過卻發生一件好笑事，胡鴻鈞寫道：

收工之後就梗係一齊拍下拖食個飯行下街睇下車啦

唔知係咪因為我今日個造型嘅關係

沿路有好多鄉親父老同我打招呼

就連駛過嘅貨車師傅都同我揮手微笑

突然之間心頭一暖

然後有一種好強烈嘅感覺：「入行咁耐 我終於覺得自己係明星啦！」

正當我沾沾自喜心感欣慰

心諗原來星味真係點擋都擋唔住嘅時候...

「嘩！馬國明呀！」

「馬明你好靚仔呀！」

「我好鍾意睇你做戲架馬明！」

之後有人拍一拍我膊頭

我心頭再次一暖 好彩原來都有人認得我

「唔該 可唔可以幫我同視帝影張相呀？」

今日嘅經歷話俾我知

做人千其唔好自視過高 同埋唔好以為戴副超笠頂帽戴個口罩就係明星啦喂

最後，在疫情下，胡鴻鈞不忘寫道：「溫馨小提示: 抗疫期間戴眼鏡同口罩都可以有效減低感染病菌嘅機會率」

撰文 : TOPick柴犬出動

演員 馬國明（藝人） 胡鴻鈞 娛樂人物職業 電視劇 TVB

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