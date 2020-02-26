【降魔的】馬季石敢當再合體 胡鴻鈞街上感受馬國明視帝地位
娛樂 18:42 2020/02/26
胡鴻鈞今天（2月26日）在個人社交平台上載一張與馬國明的合照，相中只見胡鴻鈞戴太陽眼鏡及口罩，一時難以認出他。
《降魔的》的馬季與「石精靈」石敢當再合體的原因，原來因為二人今早一同開工。收工後，馬國明與胡鴻鈞一同食飯、行街、睇車，十分老友。不過卻發生一件好笑事，胡鴻鈞寫道：
收工之後就梗係一齊拍下拖食個飯行下街睇下車啦
唔知係咪因為我今日個造型嘅關係
沿路有好多鄉親父老同我打招呼
就連駛過嘅貨車師傅都同我揮手微笑
突然之間心頭一暖
然後有一種好強烈嘅感覺：「入行咁耐 我終於覺得自己係明星啦！」
正當我沾沾自喜心感欣慰
心諗原來星味真係點擋都擋唔住嘅時候...
「嘩！馬國明呀！」
「馬明你好靚仔呀！」
「我好鍾意睇你做戲架馬明！」
之後有人拍一拍我膊頭
我心頭再次一暖 好彩原來都有人認得我
「唔該 可唔可以幫我同視帝影張相呀？」
今日嘅經歷話俾我知
做人千其唔好自視過高 同埋唔好以為戴副超笠頂帽戴個口罩就係明星啦喂
最後，在疫情下，胡鴻鈞不忘寫道：「溫馨小提示: 抗疫期間戴眼鏡同口罩都可以有效減低感染病菌嘅機會率」
撰文 : TOPick柴犬出動