【財政預算案2020】社聯認為預算案可助部分人士短期紓困　但仍需加強失業支援

▲ 社聯行政總裁蔡海偉認為，預算案建議可助部分行業和人士短期紓困，但政府須加強保障就業及失業支援。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，社聯行政總裁蔡海偉認為可助部分行業和人士短期紓困，但面對基層就業不足及失業率將上升，政府須加強保障就業及失業支援。

社聯指，預算案措施未有針對企業如何保障就業，未必能協助基層保就業，擔心就業市場環境欠佳，首當其衝的是弱勢社群，建議為殘疾人士、低技術及低學歷人士創造合適的職位，例如增加資助社會服務及醫療服務的醫療、護理及照顧人手，或清潔衛生工作相關的人手，並增加資助以提高職位的工資水平。

社聯又指，疫情令不少市民突然陷入失業困境，但他們多不符領取綜援資格，也抗拒領取綜援，而派錢只屬一次過措施，建議政府設立失業保險計劃，支付失業援助金。

此外，疫情下非資助機構營運受到打擊，社聯建議政府向合資格的非資助機構，派發緊急支援金20萬元，協助機構渡過難關。

而針對預算案提出增撥7500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，社聯認為政策方向正確，期望政府持續增撥資源，推動相關產業及服務發展，令居家或居於院舍的長者有更多合適的食物選擇。

記者：徐紹軒