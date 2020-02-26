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【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩　先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

精明消費 18:39 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

日本城即將推出用APP口罩攞籌服務。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。日本城即將推出用APP口罩攞籌服務，讓大家先拎籌，後到店購買，避免人群聚集，又不用排長龍，十分方便。

【口罩防疫措施】口罩防疫貼士　3M™官方教正確清潔消毒全套「豬咀」【附詳細步驟】

日本城將推出透過手機APP攞籌買口罩，為令更多人能夠受惠，每位成功攞籌的會員於攞籌後的30天內不能再攞籌。此外，最新口罩供應資訊除透過facebook 通知外， 同時會於APP內推送訊息，提供多一個通知渠道。

下載APP及登記方法：

1.　於手機下載或更新最新版本的「J Fun APP」（版本 2.0以上）。連結：http：//goo.gl/u2ePSj

2.　所有填寫的資料必須正確，以便接收確認資訊所用。如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況下將有機會自動作廢。

3.　由於口罩數量有限，如果你已經有足夠的口罩，希望可以留機會給有需要人士先，敬請各位諒解。

4.　是次口罩攞籌活動只適用於香港J Fun會員。

【2月26日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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