【口罩供應】日本城推手機APP攞籌買口罩　先拎籌再購買免排隊【內附登記方法】

▲ 日本城即將推出用APP口罩攞籌服務。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。日本城即將推出用APP口罩攞籌服務，讓大家先拎籌，後到店購買，避免人群聚集，又不用排長龍，十分方便。

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日本城將推出透過手機APP攞籌買口罩，為令更多人能夠受惠，每位成功攞籌的會員於攞籌後的30天內不能再攞籌。此外，最新口罩供應資訊除透過facebook 通知外， 同時會於APP內推送訊息，提供多一個通知渠道。

下載APP及登記方法：

1. 於手機下載或更新最新版本的「J Fun APP」（版本 2.0以上）。連結：http：//goo.gl/u2ePSj

2. 所有填寫的資料必須正確，以便接收確認資訊所用。如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況下將有機會自動作廢。

3. 由於口罩數量有限，如果你已經有足夠的口罩，希望可以留機會給有需要人士先，敬請各位諒解。

4. 是次口罩攞籌活動只適用於香港J Fun會員。

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責任編輯：王芷瑩