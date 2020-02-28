【健康貼士】橄欖油過度加熱或生致癌物　營養師拆解各種食油冒煙點

▲ 食油過度加熱或生致癌物，營養師教選用合適食油烹飪。

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，為防感染，市民多了在家煮食，減少外出吃飯。很多人無論煎炸炆炒都用同一種食油烹煮，但其實不同的食油，冒煙點也不同。若食油被過度加熱，有機會產生致癌物質，危害健康。不同的食油適合烹調甚麼？

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適合涼拌、細火炒或煎的食油

「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）指出，以下3種食用冒煙點較低，只適合作涼拌沙律、小火炒、煎等較低溫的煮食方法。

食油種類 冒煙點 初榨橄欖油 165-190°C 椰子油 175°C 牛油 175°C

適合高溫煎、炒、炸的食油

食油種類 冒煙點 芥花籽油 205°C 粟米油 230°C 花生油 230°C 精煉橄欖油 230°C

至於較高冒煙點的食油，則適合大部分烹調方法，包括高溫煎、炒、炸等烹調方法。

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食油過度加熱或產生致癌物質

食油經過高溫加熱後會產生變化，例如植物油經過高溫加熱會產生反式脂肪，會增加血液中的壞膽固醇，增加患上心血管疾病的風險。

過分加熱或經過重複使用的食油，更加有可能產生致癌物質，危害健康。

飽和脂肪較多：椰子油棕櫚油

食物安全中心指出，牛油和豬油中的動物性油脂，含較多飽和脂肪酸。至於大部份植物性的食油，如粟米油、花生油、大豆油等，主要含不飽和脂肪酸。

不過，植物性食油也並非全數健康。例如，椰子油和棕櫚油便以飽和脂肪酸為主，經氫化的植物牛油和起酥油則含較多的反式脂肪。

以下為多種食油的脂肪酸百份比：

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責任編輯：羅嘉欣