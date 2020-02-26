【台灣口罩王】為生產口罩不眠不休體重暴跌　工廠總經理：員工都是英雄

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，全球口罩供應緊張。台灣政府為確保市民有足夠口罩，1月24日宣佈不再出口，現時台灣單日可製多達600萬個口罩，其中有100萬個都是來自人稱「台灣口罩王」陳勇志的口罩工廠。

24小時不休息 日產100萬口罩

據東森新聞報道，「台灣口罩王」陳勇志是「康匠」口罩廠總經理，在業界打滾9年，絕非元老級人物，所擁有1500坪廠區也非台灣最大，但產能卻在全台稱霸。

過去因價格導向，醫療用口罩超過8成從中國入口，MIT高品質口罩則往日本、韓國外銷，但隨著疫情升溫，台灣於1月24日已下令口罩不得出口，31日更徵回所有口罩，購入60台新機增加產線，令工廠面對前所未有的壓力。

▲ 工廠現時24小時製作口罩，日產100萬個口罩。（影片截圖）

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由過年到現在，「康匠」的辨公室及作業員基本上都沒休息，改為24小時生產口罩，產能由每日45萬個提升至100萬個，每台機器一分鐘可以製作100個醫療級口罩。

鼓勵員工：你們都是英雄

外間只關心機器使用太多會否影響產能、口罩生產量夠不夠，陳勇志關心的，卻是員工會不會累出病來。

我告訴他們，他們都是英雄，這輩子我們可能就只有這一次做英雄。我們唯一能做的，就是把我們現在的角色做好，把口罩管好，把產量撐大，讓台灣的人民每個人都有充裕的口罩用。

▲ 陳勇志由過年開始就非常專注於生產口罩，每天只睡3小時。（影片截圖）

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身為總經理，陳勇志一點架子都沒有，不時走到員工身邊關心他們，下屬形容他為「最沒有架子的上司，卻也是最有價值的老闆」。宣佈徵收初期，他天天睡不到3小時，3天瘦了3公斤，員工都非常擔心他。

我很在在意他們是不是過累，但是我最常聽到的是：「經理你要保重身體，你突然瘦了很多。」

曾面對H1N1 學會用心營商

面對種種困難，陳勇志總是以溫順的語氣面對。初初知得政府要徵收口罩，他直言第一反應是擔心客戶，每天接幾百通電話向客戶解釋。

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2009年，他仍在擔任口罩經銷商，遇上H1N1疫情，被口罩廠惡意加價，面對客戶訂單，他要求自已不忘誠信，以兩倍價錢購入，再以客戶原先說好的價格低價售出，半年蝕近180萬台幣後，卻學到商場哲理，開啟口罩王國。

我們經歷過09年的疫情，怎麼開貨車、領現金去排隊（批口罩）。現在我們的客戶也面臨差不多處境，我們應更有同理心、更加耐心去解釋。

▲ 陳勇志做口罩經銷商時，曾被口罩廠惡意加價。（影片截圖）

身為台灣口罩龍頭，但陳勇志總是非常謙虛。將公司改名「康匠」也是期許每一位員工以日本職人、工匠的精神，用專業技剩守護台灣人的健康。

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責任編輯：徐穎彤