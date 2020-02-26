【財政預算案2020】團結香港基金倡政府參考外國支持發展自資應用型大學

▲ 團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑提倡政府積極支持發展私立應用型大學。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑對於預算案沒有跟進去年施政報告中的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」表示失望，他解釋自資院校在開辦課程上有更大靈活性，能緊貼市場需求，無論對STEM或其他行業發展都有舉足輕重的作用，倡政府參考外國經驗，積極支持其發展私立應用型大學，提供市場導向應用學位。

預算案提出預留4,000萬元為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習，政府消息指預計有800至1,000名學生受惠，資助學生到本地及海外創科公司實習，郭凱傑對此表示歡迎，相信可增加學生在工作環境應用所學知識的機會，有助各行業吸收新血；他亦樂見政府增加公營機構實習名額，起了帶頭作用，建議政府進一步促成業界與學界攜手合辦課程，並考慮以實習作為該類課程的必修部分。

對於政府為文憑試學校考生代繳學費，郭凱傑指基層家庭受到社會事件及疫症不同程度影響，措施能為學生減輕負擔，不失為一件好事，但強調更重要的是為他們的前路打算，實現多元出路，如在高等教育層面提供靈活的應用學位，強化對將來就業的銜接。

【財政預算案2020】陳茂波財政預算案2020重點 財爺派糖你有沒有受惠？【不斷更新】

責任編輯：馮琪雅