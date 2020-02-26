【財政預算案2020】陳沛然憂經濟下行削公院撥款　倡動用穩定基金填補

▲ （經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案出爐，財政司司長陳茂波今年提出要強化醫療系統，不單向醫管局撥47億元抗疫基金，同時亦撥5.66億元予公院挽留人手。有議員憂未來經濟下行，政府收入減少，將削公營醫療撥款，倡屆時動用穩定基金補助；另有智庫稱，醫管局長遠仍需將醫院治療轉移至社區護理模式，以紓緩公院爆煲壓力。

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港府今年衞生預算總開支達977億元，醫管局總撥款佔當中766億元，按年度增5%，包括5.66億元將予醫管局用於優化挽留員工措施，其中用作晉升副顧間醫生、優化退休重聘計劃，及為獲專科護士提供津貼等恆常支出，將由現時1.6億元，大增逾6倍至25/26年度12億元。

立法會醫學界議員陳沛然憂未來經濟下行，政府收入減少，需削減整體開支及公營醫療撥款；屆時應運用穩定基金，補助公營醫療撥款差額，令醫管局服務不受影響；又稱醫管局人手問題是肥上瘦下、架構臃腫，建議訂立機制調整1998年4月後入職員工的每月固定津貼，以挽留富經驗的中層醫護人手。

智庫組織「智經」認為，預算案承諾將額外開支增加6倍半，強化及挽留醫護，有助紓緩公院人手不足困局；惟長遠仍需將醫院治療為重心的固有模式，轉移至「社區護理」，以紓緩公院爆煲壓力。

另一智庫組織「團結香港基金」高級研究員、醫療及社會發展研究主管田詩蓓認為，要強化醫療系統並不能一蹴而就，預算案除聚焦檢視挽留人手等策略，亦應循多方面增加人手，同時應加快步伐為基層醫療訂下更清浙的發展藍圖和時間表，促進醫社合作，強化本地醫療系統在防範及應對傳染病的能力。

記者：陳正怡