【性侵醜聞】劍橋大學教授性侵10名女學生 　將性經驗寫成色情小說

▲ 劍橋大學一名教授將性侵10名女學生的經驗寫成色情小說。

劍橋大學是世界聞名的一流大學，但近年發生不少引起爭議的事，其中一名極具爭議性的人物就是語言學教授Peter Hutchinson，他將性侵10名女學生的經歷寫成色情小說，多名受害者認出書本所描述的自己，直呼「真噁心」。

據《BBC》報道，劍橋大學語言學教授Peter Hutchinson在2015年被10名女學生聯署投訴，稱他性侵及性騷擾學生，經學校內部調查後，證實事件屬實，當時立刻停止Peter的職務及參加學術社交活動。惟後來Peter又偷偷地回到課堂上課，學生發現Peter以假名重回教職員行列，逾千名師生聯署抗議，最後他在去年11月辭職。

教授將性侵女學生的經歷寫進書本

BBC一名記者深入調查，指Peter Hutchinson將所有性侵的事件寫成一本名為《First Time: Ooo-la-la!》的色情小說，內容講述一個虛構的牛津學院一年級新生Peter，因捲入情色活動而被裁定犯性罪行。

內容取材於現實的性體驗經歷，包括大量虛構情節，而且書中更表示，校園內所有的女學生都需要參加一個名為「處女」的俱樂部，樂部規定她們每周要跟一名男性教職員上床，否則吊銷成員資格。

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書本的封面是一張穿著絲襪的女性大腿照片，Peter證實是一名前學生的照片，但拍攝照片時他本人並不在場，他認為這種不顯示個人身份的照片沒有不妥。

▲ 書本在網購平台Amazon有售。（Amazon截圖）

教授上課時提問色情問題

有投訴的女學生表示，Peter曾在課堂上問女同事，她們身上有沒有咬痕或是吻痕。也曾在講述課本的時候，問她們內容會否勾起她們的性慾。有受害者認出書中所描述的自己，憤怒表示「真噁心」。

在2006年，一名名為Ellie Pyemont的女學生曾指控Peter性侵，惟最後法庭裁定他無罪。而Peter亦將該宗官司寫入色情小說中，以虛構情節處理，Ellie看見書中的自己感到非常憤怒，她說「最可笑的是，寫書的人在學校教了幾十年。」

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強調書本純屬虛構

Peter堅稱，書本由他自己編寫及出版，跟學校沒有關係，更強調書中的人及情節純屬虛構，與現實沒有關聯，還自豪地說，此書表達了「進步的女性觀」。

責任編輯：王明芳