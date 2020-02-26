▲ 「濃作物」由香港6個90後成立，推廣香港有機耕作，加強公眾的農業教育。（濃作物專頁照片）

這個鼠年新歲，因為新冠肺炎（武漢肺炎）而在一波又一波搶購潮中度過，除了口罩，菜價曾貴得令人咋舌，一斤菜心苗售價高達60元，豆杯更可售120元一斤。

然而，即使捨得掏腰包，街市超市的菜架仍可能空空如也，本地農作物得以乘勢而起，3個專售本地菜蔬的網購平台本月的銷量均較上月顯著增加，由一成至2倍不等，推動本地耕作的人士形容，今次是難得契機，向來以提供沙律菜為主的水耕菜公司，正研究推出菜芯苗和小棠菜，緊捉注重健康和食物安全的香港消費者。

由魚類統營處及蔬菜統營處（菜統處）合作營運經年的「本地魚菜直送」手機程式，致力向市民銷售及推廣本地時令漁農產品。漁農自然護理署回覆，受近日新型冠狀病毒疫情所影響，市民外出購物的意慾大減，「本地魚菜直送」的需求明顯上升，截至2月中，所接獲的定單與1月相比錄得近2倍的增長，平均訂購金額亦由每宗260元提升至近300元。漁護署補充，市民尚可從超市或其他展銷渠道買本地蔬菜。

內地菜價飈 拉近本地菜價格

成立約1年的網上訂購平台「濃作物」則只售賣本地有機菜，目前和8個香港有機農場合作。濃作物創辦人之一的陳沁悅說，近期發現fb和ig的share，由幾個增至50個以上，定單較1月升了1倍。

顧客說，由於內地和超市的菜貴了很多，他們開始找其他來源，加上疫症，注重健康，遂想嘗試本地生產，覺得本地生產較安全。

近20年香港興起務農風，城市人也愛做假日農夫，甚至視為退休後的新路向。不過，消費社群始終有限，一來本地菜價錢動輒數十元一斤，較內地菜貴以倍計，而且銷售渠道不夠廣泛。此外，有機耕作順應自然種植，只提供時令菜，消費者或覺選擇有限。然而，近月新冠肺炎肆虐，加上春節假期，內地供應減少，菜價節節上升，和本地菜價格拉近，遂吸引注重食品安全的消費者。

設計3款菜籃 增設送貨服務

濃作物設計了3款菜籃：4磅裝（180元）、7磅裝（315元）和10磅裝（450元），稱足夠2人、4人和6人家庭的三餐分量，平均每人每餐25至30元；顧客亦可自由選購，以往在港鐵站和顧客交收或在指定店舖取貨，本月則加設送貨服務（要付費）。

以陳沁悅所知，很多香港農夫的生意近期都增加。

今次很明顯是本地菜的契機，人就算不買，都多問了關於本地菜。

濃作物希望顧客的價值觀是支持本地農業，指出顧客要達一定規模，才能令農夫得到合理收入，支撑本地農業，故他們舉辦農場參觀等活動，讓顧客知道自己買了甚麼，和農夫交流、了解農夫理念。

▲ 去年全港約有7.5平方公里用作耕種，蔬菜自給率僅約1.7%。（濃作物提供照片）

▲ 綠芝園去年在數碼港、科學園和長沙灣設立售賣機，方便公眾購買水耕菜。（綠芝園提供照片）

用魚菜共生生態循環技術和LED光波種植的綠芝園，在本地水耕菜行業中較有規模。疫下港人多了回家吃飯，超市生意大增，兩間中高級超市是綠芝園合作夥伴之一，近月每月銷量上升一至兩成。

綠芝園創辦人兼行政總裁譚嗣籇透露，相關超市因位於抗議示威的熱門區域，生意受打擊，但隨着新冠肺炎疫情蔓延，港人多了買餸回家煮，超市生意轉好，標榜無污染的綠芝園產品，銷情水漲船高。

為健康品質 客人願多付

綠芝園去年起多做B2C，已在3個地方設立自助購買機（見附表），3月底將推出購買App，合作的超市亦會多一間。綠芝園的主要出品是沙律菜、香草和番茄仔，譚說，因應外間反應和需求，已在研發受歡迎的中國菜，透露菜心苗和小棠菜會最先面世，200克一包30元，記者近日到超市，見有機菜心和小棠菜一包300克售29.9元。

近期菜價回落，但他不擔心消費者對港菜的熱情短暫，因其客人願意為健康和品質多付一點錢。

希望今次疫情令大家注意本地生產、本地品牌，不要太倚賴入口，多留意食品安全。

綠芝園不久前將擬用來擴充的廠房撥回科技園，配合設立口罩生產綫，譚嗣籇說在當前情況義不容辭，而且現有產量仍未用盡。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。