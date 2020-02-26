【財政預算案2020】220億設港版淡馬錫　投資本港生物科技項目谷競爭力

▲ 據悉港府將撥出220億元，成立類似新加坡主權基金淡馬錫的「香港增長組合」。（資料圖片）

據悉，港府將於未來基金撥出220億元，成立類似新加坡主權基金淡馬錫的「香港增長組合」，以私募基金方式運作，投資香港新經濟、生物科技等項目，料5年後有回報。

2016年成立的未來基金現有約2200億元。港府去年更邀請財經界人士，就爭取較高回報之餘，長遠提升生產力和競爭力提供建議。專家小組由團結香港基金副主席馮國經領導，前中文大學校長劉遵義、滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝，以及金管局前總裁陳德霖為小組成員，就未來基金的投資策略及組合提供建議，有關建議已被政府所接納。

財政司司長陳茂波昨於記者會上表示，當局已接納小組的建議，就是利用未來基金部分款項，成立「香港增長組合」，直接投資與香港關連的項目，他已接納小組建議，並着手籌備落實。另外，未來基金首3年的綜合投資回報率分別為4.5%、9.6%及6.1%。

政府消息人士指，今次成立的「香港增長組合」，由金管局擔任顧問。投資項目有條件限制，如須以香港作為基地或在香港進行，希望所投資能夠爭取回報之餘，又能夠投資於香港，涉及範圍有新經濟、生物科技、創新及生活科技等，而一般項目會在5年左右有回報，強調不會與民爭利。

民主黨立法會議員涂謹申認為，政府必須盡快交代投資內容，包括風險和回報。他又說，現時未有交代組合任何內容，難免令人憂慮基金或會「南水北調」，把香港人辛苦儲起的財政儲備，投資在內地。

記者：陳宛彤