【財政預算案2020】關顧聯對預算案忽視照顧服務感失望　促政府增撥資源

▲ （黃建輝攝）

財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份財政預算案，社福方面建議增撥7500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐，並額外撥款4600萬元為1100多個津助服務單位支付冷氣費用。

關注家居照顧服務大聯盟表示，預算案提及長者的地方寥寥可數，而殘疾人士及照顧者更隻字不提，表示失望，促請政府增撥資源支援長者、照顧者及殘疾人士。

關顧聯批評，預算案提出逐步增加社區照顧服務名額，及增加1000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券，惟措施已於去年施政報告提出，並非新措施，政府欠缺誠意去解決積累已久的問題。而除派錢及額外一個月綜援等福利金外，預算案未有重點提及如何關顧弱勢，亦忽視輕度缺損長者的支援，團體認為政府欠缺承擔。

另外，關顧聯指殘疾人士服務不足，不少輕中度長期病患者居家生活遇上不少阻礙，又缺乏送飯、清潔等服務；疫情期間，不少服務暫停，令照顧工作壓力百上加斤，但政府未有提出短中長期的支援。

關顧聯表示，政府未有回應民間倡議多時的加強社區照顧、放寬及恆常化照顧者津貼、增設殘疾人士醫療券及照顧者交通津貼等措施，促請政府能正視長者、殘疾人士及照顧者的需要，增撥資源，及時支援。

記者：徐紹軒