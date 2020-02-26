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油尖警區迅速偵破2宗打劫及盜竊案　拘8男女起回部份贓物 

社會 19:25 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

油尖警區偵破2宗打劫及盜竊案。（曾秋文攝）

油尖警區偵破兩宗分別金行劫案及玉石加工場爆竊案，拘捕8名男女，起回部份贓物。警方現仍追查部份失去贓物下落，警方呼籲如發現有人兜售不明來歷的金器或玉石，應與警方聯絡，不要收取以身試法。

油尖警區總督察葉秀蘭表示，油麻地上海街一間金行，於去年12月23日下午12時許，被6名南亞裔持刀、錘賊人闖入打劫，扑毀飾櫃後掠走多盤金飾，約500件，總值177萬元 。

賊人逃走時在現場及附近後巷，檢獲懷疑賊人遺下的2把刀、鐵錘、背囊，以及手套和口罩，警方經翻看閉路電視追查，鎖定6名南亞裔疑犯，在昨日（25日）採取拘捕行動，在北角及油麻地拘捕4名年齡介乎21歲至37歲的南亞裔男子，分別2名尼泊爾籍和2名印度籍，１人持有香港身份，其餘3人則持「行街紙」，全部無業。

警方事後在一名疑犯住所搜查，檢獲一件疑屬於打劫金行的贓物。現以涉嫌行劫、串謀行劫及藏有他人身份證，將被捕男子扣查。

警方在一名疑犯家中檢獲一件屬於打劫金行的贓物。（曾秋文攝）

另宗，涉及油麻地廣東道一間玉石加工場，在今年2月16日被賊人撬開鐵閘後爆竊，將約20籮的玉石源材料，總值20萬元，搬上一輛車後逃去。

油尖警區總督察林婉玲表示，警方經翻看閉路電視鎖定車輛和3男1女，年齡由40至61歲，於本月17日、22日及25日先後拘捕歸案，現已找回大量贓物及涉案車輛，現以涉嫌入屋犯案及處理贓物，將有關男女扣查。

一批尋回的玉石原材料。（曾秋文攝）

2宗案件現交由油尖警區事調查隊5隊進，警方呼籲如有案件資料提供，請致電油尖警區人員聯絡。

油尖警區助理指揮官曾仲斌指，近期區內的打劫及爆竊案有上升，他提醒市民及商戶提高防範，防止罪案亦要有乃市民提高警覺及提供資料偵破。

記者：曾秋文、廖傑堯

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